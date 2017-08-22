الرمثا ينفرد في الصدارة والوحدات يجتاز الأهلي في ‘‘الزفير الأخير‘‘

الاصلاح نيوز-

إنفرد فريق الرمثا في صدارة المجموعة الثالثة لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه ذات راس 2-0 في المباراة التي جرت على ستاد الحسن في إطار منافسات الجولة الثانية، رافعا رصيده إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد الوحدات الذي تغلب الاثنين على فريق الأهلي 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الملك عبدالله بالقويسمة، لكن الرمثا يتقدم بفارق الأهداف.

وتأهل الفريقان نظريا للدور الثاني بانتظار لقائهما بالجولة الثالثة والأخيرة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على ستاد الملك عبدالله لتحديد بطل المجموعة.

الرمثا 2 ذات راس 0

بدأت المباراة بجرأة هجومية من الفريقين وجاءت ملامح الخطورة الأولى منذ الدقيقة الثالثة بانطلاقة لمحمد طلعت الذي سدد كرة زاحفة مرت جوار القائم الرمثاوي، فرض بعدها الرمثا أفضليته وتحرك اللحام والحوراني والزحراوي ومحمد راتب والدوني بخطورة أمام وداخل منطقة جزاء ذات راس الذي ارتبكت دفاعاته بتشتيت الكرة العرضية التي أرسلها الزحراوي ليتابعها الدوني ويسدد على يمين الحارس الهدف الأول د9 واصل بعدها الرمثا هديره الهجومي وكاد مصعب اللحام أن يضاعف النتيجة من كرة ثابته ارتدت من العارضة.

حاول ذات راس إعادة ترتيب أوراقه مع عدم المغالاة في الامتداد الهجومي، خشية انكشاف خطوطه الخلفية أمام انطلاقات الزحراوي واللحام والدوني، وحاول لقمان مراد وعمر الشلوح ومحمد طلعت وحمزة البدارنة قيادة ألعاب الفريق والتقدم نحو مرمى الرمثا الذي أنقذه الحارس رأفت الربيع من قذيفة قوية أطلقها حازم جودت.

بالمقابل لم تتوقف عمليات التهديد الرمثاوية لمرمى الحارس الجنوبي محمد الزعبي، وكان بإمكان الفريق أن يعزز النتيجة لو أحسن الدوني وعامر علي استثمار الفرص المتاحة، وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط تحسنا ملحوظا على أداء فريق ذات راس الذي باتت هجماته تفوح منها رائحة الخطورة فسدد علي ياسر كرة قوية أمسكها الربيع على دفعتين ومرت رأسية حازم جودت جوار القائم وعاد علي ياسر وأطلق كرة صاروخية حولها الحارس بصعوبة لركنية وواصل ذات راس هجماته وسط تراجع واضح على أداء الرمثا وكاد الشلوح أن يغالط الحارس بكرة ساقطة تهادت جوار المرمى لينتهي الشوط الأول رمثاويا بهدف دون مقابل.

تعزيز رمثاوي

اندفع لاعبي ذات راس للمواقع الأمامیة مطلع الحصة الثانیة مع ممارسة الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، فدانت الأفضلية لهم، ليسدد حمزة البدارنة كرة علت العارضة، وفي غمرة اندفاع الفريق وسعيه لإدراك التعادل كان مصعب اللحام يرسل كرة أمامية أخطأ الدفاع والحارس بالتعامل معها ليخطفها احمد الدوني ويسدد بالشباك هدف التعزيز د55، فرد عليه عمر الشلوح بكرة قوية تألق الحارس رأفت الربيع بإبعادها، بعد ذلك تبادل الفریقان السیطرة والاستحواذ، مع محاولات للاعبي ذات راس الذين اندفعوا بحثا عن هدف يعيدهم لأجواء المباراة لكن الدفاعات الرمثاوية بقيت متماسكة وبهود مضاعفة من عامر علي ومحمد البشير ورفاقهم فيما لم تعد الهجمات الرمثاوية ذات خطورة، لیمر ما تبقى من وقت سجال بین الفریقین لكن دون تهديد حقيقي للمرمى باستثناء الكرة التي سددها محمد طلعت من موقف ثابت وأبعدها الربيع بتألق على حساب ركنية، لینتھي اللقاء بفوز ثمین للرمثا بهدفين نظيفين، عبر من خلاله للدور الثاني، متنسما صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الوحدات.

الوحدات 2 الأهلي 1

خيوط كثيرة، انفردت على مساحة اللعب بهدف المباغتة الهجومية، الوحدات يوزع خياراته وفق إشارات محمود الذي بدل في خياراته حين طرح ورقة الجوهري منذ البداية برفقة فهد يوسف على الأطراف، وتلقي أوامر الانطلاق من الياس ومرجان، والأخيران تبادلا الأدوار وضبط تحركات عبد الرؤوف الروابدة، وليث البشتاوي ويزن ثلجي بقيادة مهندسي العمليات عبيدة السمارنة ووليد زياد، والهدف يتلخص في تسريع الرتم الهجومي واختصار المسافات الطويلة الى البوابة الدفاعية الوحداتية التي تواجد فيها طارق والدميري وعبد الحليم وحداد أمام حارس المرمى تامر صالح.

حيوية الأهلي وسرعة ألعابه كانت طاغية فوق المستطيل الأخضر، وهو الأسلوب الذي فاجأ ترتيبات الوحدات، خاصة وأن رجال عملياته وقعوا في “فخ” التحضير المطول في ظل اغلاق المنافذ من قبل الاهلاوية، واللجوء إلى الكرات الطويلة التي لم تسمن في المد الهجومي، وارباك الهماني، الجعافرة، الزعبي وذيابات، المطالبين بحماية مرمى محمد خاطر، وكان الأسلوب السريع للأهلي يضعه في المقدمة عند الدقيقة 15، عندما انسل ثلجي من الميمنة ووضع كرة عرضية خلف الدفاع، وجدت المتربص البشتاوي يضع الكرة في شباك ثامر معلنا تقدم الأهلي.

الوحدات احتاج الى مزيد من الوقت لترتيب أوراقه، وجاء التسرع في الشق الهجومي ومحاولة استثمار حيوية يوسف والدردور خلف بهاء فيصل، لكن الكرات كانت مغلقة الى مرمى خاطر، فيما الأهلي يمارس هوايته في الهدوء، والإنطلاق بهجمات سريعة منظمة كان ابطالها مرضي وثلجي والبشتاوي، فيما النتيجة كما هي ولم يرتفع صوت الخطورة بالطريقة الصاخبة.

الوحدات عاد رويدا رويدا، وتبادل يوسف وصالح ادوارهما بالطرفين، وانطلق حداد وعبد الحليم خلفهما لسحب تمركز الأهلاوية نحو الأطراف، والمباغتة من العمق وهو ما لخص قصة هدف التعادل، والذي وصلت فيه الكرة الى بهاء فيصل، الذي ضرب عمق الدفاع الأهلاوي بكرة بينية، وخطفها الدردور وراوغ خاطر بحرفنة ووضع الكرة في اقصى الزاوية اليسرى معلنا التعادل د.40، وعادت المناورات بين الطرفين، إلا انهما خرجا حبايب بالتعادل 1-1.

“مرجان الوحدات”

الوحدات أراد تفعيل عملياته الهجومية بشكل أفضل بالحصة الثانية، عندما طرح محمود ورقة عبدالله ذيب بدلا من الجوهري، وجاءت العمليات بتفادي المساحات، وتبادل أدوار الكرات القصيرة والطويلة، وضرب العمق والعودة الى الأطراف، وهو ما ارادته كرات فهد وسعيد وعبدالله ذيب الذي ارسل كرة قوية مباغتة، ردها خاطر بباطن القدم ولم تجد من يتابعها، إلا أن سوء التركيز والتسرع بدأ يتسرب في الأداء الوحداتي بحثا عن التقدم.

الأهلي كان يواصل ربط خطوطه بمنطق الانضباط التكتيكي وتنفيذ المهام، والإنطلاق الى فرض الكثافة العددية في منتصف الملعب واللعب رجلا لرجل، والعودة الى الانطلاق السريع من الدفاع للهجوم، والمزدان بحسن الانتشار، وهو ما اوصل البشتاوي تارة أخرى بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى، ومرت عرضية الروابدة بدون متابعة، فيما كانت اخطر الفرص التي وصلت معها كرة ثلجي الى مرضي داخل المنطقة المحرمة، وسددها قوية فوق مرمى تامر صالح.

وجاء حوار المدربين عندما طرح محمود ورقة رجائي عايد بدلا من احمد الياس، ورد قاسم بإشراك سليم عبيد بدلا من الروابدة، وقبلها كانت رأسية بهاء فيصل تعلو مرمى خاطر، وتلتها عرضية عبدالحليم الذي دكها مرجان وخلصها عبيد على حساب ركنية، وعاد حداد يرسل كرة عرضية غمزها بهاء واجتهد خاطر في امساكها، وكان الرد “الأهلاوي” على طريقته بالارتداد، حيث وصلت كرة السمارنة الى البشتاوي الذي حاول مراوغة صالح، إلا أن الأخير فوت الفرصة عليه وخلص الكرة.

الوحدات رد سريعا بجملة فنية من فهد الى مرجان الذي حضرها لعبد الله ذيب، والأخير سددها كما يجب إلا أن خاطر تعملق ورد الكرة، واضطر قاسم الى تبديل اضطراري بإصابة السمارنة واشرك دهشان بدلا منه، ورد محمود بإشراك عمر قنديل بدلا من حداد، وفي الوقت الذي مرت فيه الدقائق نحو النهاية، كان حمزة الدردور يخرج عن صمته، ويتوغل من الميسرة ويضع كرة ولا أحلى إلى الخلف، وجدت قدم مرجان تفجرها في شباك خاطر هدفا وحداتيا ثمينا عند د.86، ليطرح قاسم آخر أوراقه تامر صوبر بدلا من البشتاوي، وعاد الأهلي الى المباغتة بكرة مرتدة سريعة وصلت من مرضي إلى صوبر إلا أن تامر صالح انقذ الموقف بحضور تام، ومرت الدقائق بدل الوقت المبدد بدون تغيير، وخرج الوحدات فائزا بنتيجة 2-1.

المباراة في سطور

النتيجة: الوحدات 2 الأهلي 1

الأهداف: سجل للأهلي ليث البشتاوي د.15، وسجل للوحدات حمزة الدردور د.40 وسعيد مرجان د.86.

الحكام: مراد الزواهرة، محمد البكار، معتز الفراية ومحمد عرفة.

العقوبات: لا يوجد عقوبات

الملعب: ستاد الملك عبدالله بالقويسمة

مثل الفريقين:

-الوحدات: تامر صالح، طارق خطاب، محمد الدميري، احسان حداد(عمر قنديل)، احمد عبد الحليم، احمد الياس (رجائي عايد)، سعيد مرجان، صالح الجوهري (عبدالله ذيب)، فهد يوسف، حمزة الدردور وبهاء فيصل.

-الأهلي: محمد خاطر، عادل الهماني، قصي الجعافرة، موسى الزعبي، عماد ذيابات، وليد زياد، عبيدة السمارنة (يزن دهشان)، ليث البشتاوي (تامر صوبر)، يزن ثلجي، محمود مرضي وعبد الرؤوف الروابدة (سليم عبيد).

الغد