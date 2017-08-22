الأردن: غدا أول أيام ذي الحجة

الاصلاح نيوز-

أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة أن يوم غد الأربعاء الموافق 23 آب هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1438هـ وعليه يكون يوم الخميس الموافق 31 آب هو يوم عرفة، ويكون يوم الجمعة الموافق الاول من ايلول 2017م هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة يتقدم سماحته إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين والعائلة الهاشمية وإلى الشعب الأردني والأمة الإسلامية بأسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلاً الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة على بلدنا المبارك وعلى أمتنا العربية والإسلامية.