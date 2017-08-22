شروط دراسة الثانوية بمدراس عربية خارج بلدانها الأصلية

الاصلاح نيوز-

دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة الراغبين بالالتحاق في المدارس العربية في غير بلدانها الاصلية للحصول على شهادة الثانوية العامة، ضرورة التاكد من الشروط التي يجب توفرها لمعادلة الشهادات الصادرة عن هذه المدارس، ومراجعة الوزارة للاطلاع على هذه الشروط.

واكد امين عام الوزارة للشؤون التعليمية، رئيس لجنة معادلة الشهادات محمد العكور، ضرورة ان تكون المدرسة العربية التي يلتحق فيها الطالب مرخصة ومعترف بها بشكل رسمي من البلد المستضيف.

كما تتضمن الشروط بحسب العكور خلال تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان يحقق الطالب شرط الاقامة لسنة دراسية كاملة في البلد المستضيف للمدرسة.

وقال ان الطالب سيخضع بعد حصوله على شهادة الثانوية من اي مدرسة عربية خارج بلادها الاصلية، للامتحان التحصيلي وللقدرات الذي تجريه وزارة التربية والتعليم، بحيث سيتم اعتماد نتيجة هذا الامتحان للقبول في الجامعات الاردنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حذرت في وقت سابق الطلبة، من وجود مدارس عربية خارج بلدانها الاصلية غير مرخصة في البلد المستضيف، داعية الطلبة إلى عدم الانجرار وراء بعض المكاتب التي تعمل على تضليل الطلبة للحصول على شهادة الثانوية العامة من بعض المدارس العربية في غير بلدانها الاصلية.