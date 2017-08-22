ضبط 5 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في المفرق

الاصلاح نيوز-

ضبطت شركة مياه اليرموك 5 حالات اعتداء على خطوط رئيسية في محافظة المفرق حيث تم الفصل من الخطوط الرئيسية من خلال كوادر مديرية المسح الميداني والاعتداءات- مركز الشركة، وفق مديرها المهندس حسن هزايمة.

وأوضح الهزايمة بان هذه الاعتداءات تعود الى معامل طوب ومزارع وتعبئة صهاريج من أجل بيعها للمواطنين.

وأكد الهزايمة بانه جرى تحرير ضبوطات بهذه الاعتداءات وقدرت المبالغ بحوالي 12 الف دينار وتم تحويل حالات الى مدعي عام المفرق لمتابعتها قضائيا.

وقال ان مديرية المسح الميداني مستمرة في حملة ضبط الاعتداءات في كافة مناطق خدمة الشركة حيث وصل عدد الضبوطات للاستخدامات غير المشروعة منذ بداية عام 2017 حوالي 200 حالة اعتداء على شبكات المياه.