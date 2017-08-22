أردوغان يتوعد بإفشال إقامة دولة كردية في سورية

الاصلاح نيوز-

توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء بأن تركيا ستحبط اية محاولة للمليشيات الكردية التي تعتبرها انقرة “ارهابية”، لاقامة دولة كردية في شمال سورية.

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني منظمات ارهابية. الا ان الولايات المتحدة متحالفة مع المقاتلين الاكراد في معركتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سورية.

وقال اردوغان في كلمة في انقرة “لا نسمح ولن نسمح مطلقا لوحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديموقراطي باقامة ما يسمى بدولة في شمال سورية”.

واضاف “انهم يريدون اقامة ممر ارهاب في شمال سوريا يصل الى البحر المتوسط”.

وتتولى الاحزاب الكردية السورية إدارة منطقتين في شمال شرق سوريا اضافة الى منطقة عفرين غربا.

وقال اردوغان ان تركيا ستواصل القتال ضد المنظمات الارهابية “اينما وجدت” في اشارة الى وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه انقرة وواشنطن وبروكسل منظمة ارهابية.

ويشن الحزب المحظور تمردا ضد الحكومة التركية منذ 1984 قتل خلاله اكثر من 40 الف شخص.

وفي آب (اغسطس) العام الماضي شنت تركيا عملية عبر الحدود في شمال سوريا هدفت الى تطهير المنطقة الحدودية من المقاتلين الاكراد والجهاديين.

وتدور تكهنات بأن انقرة ربما تخطط لتمديد العملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية لاخراجها من عفرين، بعد ان قال اردوغان ان وجودها هناك يعد “تهديدا” لتركيا.

واشار اردوغان في الخامس من اب(أغسطس) إلى أن تركيا تخطط لتوسيع عمليتها باتخاذ “خطوات جديدة ومهمة” الا انه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد اردوغان الاثنين ان عملية مشتركة مع ايران ضد المقاتلين الاكراد “مطروحة على الدوام” بعد اسبوع من زيارة رئيس الاركان الايراني انقرة حيث اجرى محادثات نادرة.

ويتواجد معظم الأكراد الذين ينظر إليهم على أنهم أكبر مجموعة عرقية في العالم من دون دولة مستقلة بين ايران والعراق وسوريا وتركيا. إلا أنهم لم يحصلوا على منطقة حكم ذاتي معترف بها سوى في العراق.(أ ف ب)