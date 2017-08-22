إحباط تهريب مخدرات والقبض على مروجين وضبط أسلحة

الاصلاح نيوز-

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي اطار واجباتهم اليومية في ملاحقة وضبط كافة النشاطات الجرمية المرتبطة بالاتجار وتهريب وترويج المواد المخدرة تمكنوا خلال الايام القليلة الماضية من ضبط العديد من القضايا التي احبط خلالها تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة الى خارج المملكة او ضبط عدد من مروجيها داخل المملكة وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان ابرز تلك القضايا تمثلت في تمكن العاملون في الادارة من متابعة معلومات حول امتلاك عدد من الاشخاص كمية كبيرة من المواد المخدرة ومباشرتهم بتجهيزها من اجل تهريبها الى خارج المملكة حيث تم تحديد مكان تواجدهم اثناء نقلهم للحبوب المخدرة بواسطة احدى المركبات والتي تم ايقافها وضبط شخصين كانا بداخلها وبحوزتهما 322 الف حبة مخدرة وسلاح ناري .

وفي قضية اخرى وداخل احد المعابر الحدودية، تمكن العاملون من كوادر مكافحة المخدرات هناك من القاء القبض على احد الاشخاص المشتبه به والواردة بحقه معلومات حول محاولته تهريب كميات من الحبوب المخدرة حيث جرى تفتيشه وما بحوزته من حقائب حيث عثر داخل سبعة علب حلويات كانت معه على 100 الف حبة مخدرة اخفيت داخلها واصطحب للتحقيق تمهيدا لاحالته للقضاء .

كما ونفذت كوادر مكافحة المخدرات بمساندة من الفريق الخاص التابع للادارة سلسلة مداهمات لمنازل اشخاص مشتبه بهم في قضايا ترويج المواد المخدرة في احدى مناطق البادية الشمالية والقي القبض خلالها على اربعة اشخاص ضبط بحوزتهم ما مجموعة 1100 حبة مخدرة اضافة الى ستة اسلحة نارية اثنين منهما اتوماتيكين وكمية من العتاد الحي .

وفي شرق العاصمة عمان داهمت مرتبات مكافحة المخدرات احد المنازل المستخدمة من قبل مشبوهين لتخزين وتصنيع مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) حيث القي القبض على ثلاثة اشخاص داخله وضبط بحوزتهم 2 كغم من بودرة الحشيش الصناعي ومواد مختلفة تستخدم في تصنيع الجوكر اضافة الى مبلغ مالي وما زال التحقيق جاريا.