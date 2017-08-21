“الأمن الوقائي” يقود لاكتشاف موقع أثري غربي إربد

الاصلاح نيوز-

قادت معلومات حصل عليها عناصر الأمن الوقائي في غرب إربد لاكتشاف موقع أثري بمنطقة وادي الريان غربي محافظة إربد، أفاد الكشف الأولي بأنه يعود للفترة الرومانية أو البيزنطية، بحسب مصدر امني.

وأوضح المصدر أن معلومات وردت إلى الأمن الوقائي في غرب إربد حول وجود موقع أثري غير مكتشف بمنطقة وعرة في جبل وادي اليابس “وادي الريان” غربي إربد، حيث تحركوا إلى الموقع ليتبين وجود الموقع بالفعل، ليتحرك بعد ذلك فريق من دائرة الأثار العامة في الاغوار الشمالية مع الأجهزة الأمنية إلى الموقع.

وأفاد الكشف الاولي على الموقع من قبل مديرية الآثار العامة بأنه يرجع إلى العصر الروماني أو البيزنطي، كما تبين وجود لوحات فسيفسائية بأشكال مختلفة.

وقال المصدر إن الموقع وضع تحت حراسة أمنية ومن قبل كوادر الآثار العامة، حتى الانتهاء من عمليات التنقيب فيه.