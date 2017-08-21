الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك

الاصلاح نيوز-

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أنه تعذر رؤية هلال ذي الحجة الليلة، وستعقد المحكمة جلسة مساء غد الثلاثاء وتصدر قرارا بما يثبت لديها رؤية الهلال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر في المحكمة العليا قوله: “تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الاثنين 29 من شهر ذي القعدة للعام 1438هـ، في عدة مناطق بالمملكة، ويجب تحري رؤية الهلال مساء يوم غد الثلاثاء 30 من شهر ذي القعدة، حسب تقويم أم القرى”.

وبذلك يكون الخميس الموافق 31 أغسطس/آب 2017 يوم الوقوف بعرفة، فيما يكون يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر/أيلول 2017 أول أيام عيد الأضحى المبارك. (واس)