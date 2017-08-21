هجوم ناري على فنانين بعد زيارة سوريا.. ونقيب الممثلين: النقابة بريئة

الاصلاح نيوز-

أثارت زيارة وفد فني من مصر للمعرض الدولي في العاصمة السورية دمشق، عاصفة من الجدل، إذ تم اتهام النجوم المصريين وعلى رأسهم محمد صبحي وإلهام شاهين بدعم نظام بشار الأسد.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في تصريحات صحفي : “لا أعرف أي شيء عن الزيارة، والنجوم زاروا سوريا بدعوات شخصية، والنقابة بريئة، وأتمنى عدم التربص بالفنانين المصريين”.

وعلق الناقد الفني خالد محمود على الموضوع، قائلاً: “أرى الأمر عادياً والزيارة تمت من أجل المشاركة في تظاهرة فنية وليس لدعم نظام سياسي، ولكن في الوقت نفسه أتمنى أن يكون لنقابة الممثلين دور إيجابي وأن تكون مرجعية للفنان؛ لأنه عندما يسافر للخارج يمثل مصر ولا يمثل نفسه فقط”.