نيمار يهاجم إدارة برشلونة

الاصلاح نيوز –

هاجم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان الفرنسي إدارة فريقه السابق برشلونة الإسباني، وذلك عقب فوز فريقه على تولوز ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

وقال نيمار: “أنا حزين جدا من إدارة برشلونة، إنهم أشخاص لا يستحقون التواجد هناك، برشلونة يستحق أفضل”.

وأضاف النجم البرازيلي: “عشت 4 مواسم سعيدة هناك، وغادرت سعيدا، الفريق يستحق أكثر، لدي عدد كبير من الأصدقاء وحزين لحزنهم، وأتمنى أن تتمكن برشلونة من العودة للمنافسة بقوة”.

ولم ينس النجم البرازيلي برشلونة، وأجهش بالبكاء خلال دقيقة صمت ترحما على ضحايا العملية الإرهابية التي هزت المدينة، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وتألق نيمار في أول ظهور له أمام جماهير فريقه الجديد باريس سان جرمان في ملعب “حديقة الأمراء”، وسجل هدفين قاد بهما فريقه للفوز على تولوز 6-2.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات متساويا مع موناكو حامل اللقب وسانت إتيان، لكنه يتفوق على الأخيرين بفارق الأهداف.وكالات