الفيصلي يعزز موقعه.. والمنشية يعوّض بدايته

الاصلاح نيوز-

عزز الفيصلي موقعه على صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة درع اتحاد كرة القدم -المناصير، وهو يفوز على اليرموك 3/0 في مباراة اقيمت على ستاد عمان أمس.

رفع الفيصلي رصيده الى 6 نقاط بعد الفوز الذي كان حققه الجولة الاولى على البقعة، فيما لا يزال رصيد اليرموك متوقفاً عند نقطة واحدة تحصل عليها بالتعادل الأخير مع الحسين.

وضمن المجموعة الاولى، عوض فريق منشية بني حسن بدايته السلبية حينما خسر برباعية أمام الجزيرة، ليحقق أمس على ستاد مجمع الأمير علي بالمفرق انتصاراً هاماً على العقبة الوافد الجديد وبنتيجة 4/2.

افتتح المنشية رصيده بأول ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد العقبة عند نقطة واحدة جاءت من التعادل مع شباب الأردن.

والتقى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية شباب الأردن والجزيرة على ستاد الملك عبدالله الثاني لحساب المجموعة الاولى، والحسين مع البقعة على ستاد الحسن ضمن المجموعة الثانية.

ويختتم الأسبوع الثاني اليوم الاثنين عبر مواجهتي المجموعة الثالثة، الاولى عند السادسة مساءً على ستاد الملك عبدالله الثاني بين الوحدات الفائز برباعية الاسبوع الفائت على ذات راس، والاهلي الذي خسر بالنتيجة ذاتها أمام الرمثا، فيما يشهد ستاد الحسن عند الثامنة والنصف المباراة الثانية بين الرمثا وذات راس.

الفيصلي (3) اليرموك (0)

مثل الفيصلي: لؤي العمايرة، ابراهيم الزواهرة، عمار ابو عليقة، سالم العجالين،عدي زهران(ياسر الرواشدة)، انس الجبارات، مهدي علامة، يوسف حلبوش، احمد سريوة ( اكرم الزوي)، محمد العلاونة، دومينيك(بهاء عبدالرحمن).

مثل اليرموك: حمزة الحفناوي، عبدالاله الحناحنة، احمد محمد، احمد حلاوة، علي خويلة، فارس غطاشة(عمر علي)، وعد البشير(انس ابو طعيمة)، محمد خليل(احمد الشقران)، اسامة ابو طعيمة، عيسى السباح، هذال السرحان.

الاهداف : سجل للفيصلي يوسف جلبوش د. 6 ، دومينيك 45، محمد العلاونة د. 78.

– ادار اللقاء الحكام : قيس غوانمة، وساعده محمود ظاهر وحمزة سعادة واحمد فيصل رابعا.

واصل الفيصلي تقليب اوراقه الفنية من خلال اراحة عدد من نجومه واشراك البعض الاخر

ليفرض سيطرته التي اتضحت بافضلية الاستحواذ والانتشار ليتمكن من افتتاح التسجيل في وقت مبكر بعد ان ارسل زهرن كرة امامية لحق بها جلبوش ومرر جانبية اخفق الدفاع في ابعادها تابعها الاخير في الشباك.

رغم التقدم وافضلية الازرق الا انه لم يشكل تهديدا مباشرا على مرمى حمزة الحفناوي رغم التواجد المكثف على مشارف منطقة اليرموك وتبادل لاعبو الفريق الادوار والمراكز لغايات اختبارات تكتيكية قبل ان ينتقل اللعب للاطراف، واخفق سريوة في مناسبتين كاد ان يسجل منهما الا انه تلكأ في التسديد والتنفيذ قبل ان يرسل العجالين عرضية تابعها جلبوش ارتدت من القائم وامسك بها الحارس.

تاخر اليرموك في الدخول باجواء اللقاء، فبعد الربع ساعة الاولى نشطت تحركات الفريق وبدأ بالتقدم نحو الامام وخاصة عبر الاطراف معتمدا على الركنيات والعرضيات والكرات الثابتة ليظهر خويلة باندفاع وتسديدة من خارج المنطقة حولها العمايرة لركنية، قبل ان يبعد الدفاع عرضية ابوطعمية ومحاولة السرحان.

وبعد ان مال الاداء للهدوء وبات اشبه بحصة تدريبية، ورغم تحسن اداء اليرموك الا ان الفيصلي اصر على انهاء الشوط الاول بهدف التعزيز بعد ان مرر العلاونة لدومينيك داخل المنطقة راوغ بدوه الدفاع وسدد على يمين الحارس.

لجأ اليرموك لاوراقه البديلة واندفع لتعديل النتيجة وكاد السباح ان يقلص الفارق لتمر كرته بمحاذاة القائم وعاد وكرر ذات المشهد في موقف اخر، وفي ذات الوقت تمسك بادوار دفاعية وفرض رقابة على لاعبي الفيصلي الذي اعتمد عند انقتاله للحالة الهجومية على تبادل سلسلة من التمريرات البينية جعلت الزوي في مواجهة مباشرة للمرمى ليتجاوز الحارس ويعكس كرة ابعدها المدافع حلاوة في الوقت المناسب.

ارتفعت وتيرة الاداء وبات اكثر انفتاحا وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية ليمسك العمايرة بكرة ابو طعيمة رد عليه العلاونة بثابتة استقرت في الزاوية اليسرى.

المنشية (4) العقبة (2)

مثل العقبة: أنس الخلايلة، محمود الصانوري، زكي ابو ليلى، احمد محمود، محمد العدوان، محمد الموافي (جولي)، محمد الحسنات (ايمن ابو فارس)، حاتم ابو خضرة (نور الخزاعلة)، طارق القماز، فاي عثماني، مجد العطار.

مثل المنشية: محمد ابو نبهان، منيف عبابنة (زيد ابراهيم)، محمد الصقري، ذياب غديان، سعد الروسان، عمر عبيدات (محمد ابو عرقوب)، حسن المساعيد، اشرف المساعيد، محمد طه، ثائر ابو زهري، علاء حريما.

الحكام: الساحة محمد بدارنة، المساعد الاول عيسى عماوي، المساعد الثاني خالد ابو الخيل.

الأهداف: سجل للمنشية حسن المساعيد (43 و81)، ذياب غديان (70)، سعد الروسان (90+1)، وسجل للعقبة: فاي عثماني (64) وأيمن أبو فارس (ركلة جزاء 89).

ضغط ورد

باشر العقبة منذ البداية بأسلوب الضغط على مرمى المنشية واستطاع إيصال الكرات البينية والطويلة وكاد ابو خضرة ان يفتتح التسجيل من كرة مواجهة للمرمى لم يحسّن التعامل معها.

في المقابل ادرك المنشية المشهد واستطاع احكام المنطقة بأمان وَقّاد ابرز هجماته عبر الأطراف، ولكن دون ان يشهد الشوط الاول محاولات خطيرة قبل نهايته بدقيقتين عندمان عكس المساعيد عرضية داخل المنطقة وجدت حسن يدكها بالشباك الهدف الاول.

وفي الشوط الثاني، كثف العقبة من التواجد في ملعب المنشية وفرض الاستحواذ في تناقل الكرات بين لاعبيه لإدراك التعادل، واكتفى المنشية بالدفاع.

لم تتوقف محاولات العقبة الذي اعاد نفسه للمباراة حينما ارتقى عثماني لكرة عكسية حولها رأسية في الشباك.

وعلى الطرف الآخر، لم يمنح المنشية منافسه وقتاً كبيراً قبل ان يرد بهدف التقدم عبر غديان، الامر الذي اتبعه محاولات مكثفة جعلته يعزز التقدم بهدف ثالث عبر النشط المساعي.

وبينما كانت المباراة تسير الى نهايتها انطلق العقبة بهجمة مضادة احتسب الحكم على اثرها ركلة جزاء بعد لمس المدافع زيد الكرة بيده لينفذها ابو فارس بنجاح على يسار الحارس، وهو ما رد عليه المنشية بانطلاقة سريعة أكدت فوزه بالهدف الرابع.

مباراتا اليوم

الوحدات + الاهلي/ ستاد الملك عبدالله/ س6مساء

الرمثا + ذات راس/ ستاد الحسن/ س30ر8مساء

الراي