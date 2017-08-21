ميسي وإنييستا يعيشان فترة عصيبة في برشلونة

الاصلاح نيوز-

يعيش نادي برشلونة الإسباني، فترة عصيبة في الآونة الأخيرة، بسبب كثرة المشكلات الحالية التي يواجهها الفريق، بعد رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لسان جيرمان، وعجز النادي الكتالوني على ضم بديل له حتى الآن.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، أن النادي الكتالوني بات مهددًا بخسارة أحد أفضل لاعبيه، بعد تصريحات أندريس إنييستا بالأمس، والتي تشير إلى أنه بدأ يفكر في الرحيل عن النادي، في ظل عدم التحدث معه بشأن التجديد حتى الآن، إذ ينتهي عقده في 2018.

وكان إنييستا، قد صرح في حوار مع صحيفة “الباييس” الإسبانية بأنّه يجهل مستقبله حتى الآن.

وقال: “في الماضي لم أفكر مطلقا في مستقبلي لأنه محسوم مع برشلونة، أما الآن الأمر اختلف وبدأت أدرس الاحتمالات الممكنة للمستقبل”.

وأوضحت “أس” أنّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للفريق الكتالوني، لم يوقع عقده الجديد حتى الآن، رغم اتفاقه مع النادي مما تسبب في مشكلة جديدة.

وتابعت الصحيفة: “ميسي لن يتراجع في كلامه وسيوقع مع برشلونة، ولكنّه غير سعيد، ولا يبتسم كالمعتاد، ولا يلعب بأريحية وذلك لأنّه ينتظر ليرى إعادة بناء الفريق بعد الصدمات الأخيرة، وينتظر لمعرفة التعاقدات الجديدة للفريق”.

وكانت تقارير صحفية تشير إلى رغبة مانشستر سيتي في دفع 300 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي الخاص بميسي للحصول على خدماته، في الوقت الذي نفى فيه النادي الإنجليزي ذلك.