مجلة لانسيت تنشر بحثا ً علميا ًلأكاديمي في فيلادلفيا

الاصلاح نيوز-

نشرت مجلة لانسيت الطبية (Lancet) وهي احدى المجلات الطبية المرموقة والتي تصدر في بريطانيا في عددها الأخير بحثا ً علميا ً يحمل اسم ‘ادراك الممرضين للإساءة للأطفال في فلسطين’ وقد تكون فريق البحث من الدكتور ابراهيم بشايرة عميد كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا والدكتورة انتماء الريماوي من جامعة بيرزيت في فلسطين والدكتور أحمد سعيفان من كلية الشيخة فاطمة للتمريض في دولة الامارات العربية المتحدة.

ومن الجدير بالذكر ان مجلة لانسيت (Lancet) من المجلات الطبية الواسعة الانتشار وذات معامل تأثير (impact facto) عالي أكثر من 48.

وتنتهز جامعة فيلادلفيا هذه الفرصة لتهنئ فريق البحث على هذا الانجاز العلمي المتميز متمنية لهم مزيدا من التقدم والنجاح.