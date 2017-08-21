مطلوبون لمراجعة القبول الموحد (اسماء)

الاصلاح نيوز-

نشرت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أسماء (372) طالبا وطالبة ممن يحق لهم تقديم طلب قبول موحد قاموا بالدخول إلى برمجية تقديم طلب الالتحاق ولكنهم لم يقوموا بتخزين الخيارات والطلب بشكل كامل وصحيح.

وطلبت الوحدة من الطلاب إعادة الدخول مرة أخرى إلى برمجية الطلب باستخدام نفس رمز المستخدم والرمز السري والتأكد من تخزين خياراتهم بشكل صحيح وذلك قبل الساعة (12) من ليل اليوم الاثنين الموافق 21 – 8 – 2017، وتاليا اسماء الطلاب:

انوار محمد حمود المناصير

سندس خليل محمد الخطاطبه

احمد عماد يوسف ابو خضير

حاتم ابراهيم احمد المومني

عبد الرحمن احمد حمدان ارتيمه

محمد حسن فرحان المهايره

عمر صبحي عقله الشماعين

مجد خالد عبد المنعم شحاده

علي خالد سليمان الشهاب

بيان سليم ذيب الجمل

بيان محمد قسيم الربيع

سيف جهاد زهير المصري

عمر سامي عادل الطراونه

عبد الله احمد ابراهيم ابو اسبيتان

عبد الله ماهر صبحي ادعيس

علا محمد عوض داود

ايه بسام حسن طه

راما طارق محمود سليمان

لين حمزه غازي القواسمه

عبد الحكيم خالد عبد القادر حسن عمر

رند كمال فائق قبج

مروى نايل مصطفى الخرابشه

عبد الله عمر محمود القواقنه

محمد ابراهيم خالد الحوراني

براء الدين محمد سعيد المغاربه

محمد حسن عبد الكريم البنا

محمود بسام حسني العنانزه

رشا عبد القادر محمد ناصريه

المجد عماد كمال عليان

غيدا مضر هاشم خرفان

ريم احمد طه ابو احميد

مرح مازن محمد الشبول

خالد عوض محمود الربيحات

بلال فتحي اجريد العودات عيال سلمان

احمد ضرار محمد مومني

مؤمن محمد سليمان الشعار

احمد علي سليمان البداينه

علاء كمال عوده ابو صيبعه

سهم ابراهيم ذياب الجلاد

مجد منير طه عساف

ساره محمود مرعي القرعان

نيفين عمر فكرى السيد

سارة سليم علي شتيوي

حسان محمود حسان السليحات

شيماء عبد المنعم يوسف بني عيسى

فرح غازى عبد الرزاق غنيم

افيان عمر عزمي عمر

شريفه فارس ابراهيم الفراج

محمد نهار عبد الرزاق الخرابشه

قتيبه خالد يحيى عنكير

عمر محمد غالب الدهني

باسل منذر عبد الفتاح القريني

حمزه ناصر احمد ابو زريق

محمد اشرف عبد الحليم النسور

روضه عبد الناصر عبد الحميد عبادي

دانه رجب محمد البدري

مجد عارف طه القاضي

عمر ابراهيم بدر الدين الخطيب

زيد احمد حمدان البكيرات

يوسف رياض يوسف مبارك

سرى عبد الله حسين الخصاونه

غاده طارق محمود ابو صالح

امال وليد حمزه الشيخ حسين

جمان كمال واصف عبد الهادي

منى سليمان محمد النعامي

محمد عامر صالح صالح

وفاء صالح محمد بني عيسى

دعاء فاروق موسى الحيارى

نتلي ناصر ذياب ابو زيد

اسامه سعاده عثمان احمد

رانيا امجد محمد الحوراني

بتول عيسى محمد النجار

ميس عبد الله يوسف النسور

مهند باسم لطفي برغوث

عباده محمد عوض الرمحي

مجد وصفي عبد الله الفريحات

رندا بسام خليل الختالين

ايتن عماد جريس الغيشان

رهف احمد عبدالمهدي المزايده

رؤى علي محمود الشوعاني

ميرنا محمد قاسم الدويرى

دانيه عماد عبد اللطيف رضوان

عمرو عصام محمد سعيد ابو المفلفل

عفاف جابر اسماعيل أبو عواد

هبه عادل عبد الكريم المصرى

محمد عمر ياسين الشوابكه

احمد محمد اسعد الرمحي

امل عيد خميس الجبارين

علا طارق محمود الطويل

صهيب محمد نجيب موسى عميره

حمزه عدنان حسين النسور

ابو حنيفه احمد محمود بني سلامه

لين حسين صبح كريشان

ديالا جهاد مرشد حداد

آيه جهاد محمد شناق

امل خالد صبحي ابو الجيبات

احمد ايمن عادل الفاخورى

لؤى زعل صبحي الشرايعه

روسلان محمد مراد علاءالدين الياس

الاء سامي محمد هلال

حامد محمد حمود المناصير

عطاف احمد عطيه عبد ربه

حسام علاء احمد نوح

مازن محمد فؤاد العوران

حمزه ايمن محمد ابو غزاله

هلا مالك هاشم الشامي

آيه عمر اوسكار شكري مصطفى

ميار علي محمد حمد الله

فرح مدين محمد صوبر

ربى علي محمد شريم

اسماء هشام مصطفى الفار

تسنيم محمود صالح يونس

بدر حسين محمد ابو مالك

مايا عمر ابراهيم الزرقا

مالك محي الدين محمود دعيس

رهام غالب صالح المساعفه

ياسمين عادل محمود طلافحه

دانيه يوسف عبد الرحمن الغندور

بشرى سمير عبد المحسن بني عمر

هشام حسين عبد الحميد السميرات

محمد تيسير محمد سماره

عبد الله نادر خلف المقابله

ثائر عماد عبد الحميد البواب

ساره سميح موسى صوفان

آيه محمد سعد محمدابوشمه

تيماء طعمه محمد السوالمه

مها احمد محمد امين الربابعه

محمد عطا ابراهيم الجبارات

عون تحسين خالد ابو عبود

عبد الرحمن محمد موسى ياغي

سنابل قاسم عبد العزيز الحرايزه

هيا ضامن حسين حرب

سوزان محمد عقيل الرواشده

سوار سعد جودت قرنفله

تسنيم صالح فهمي جابر

سلمان علي سلمان طهماز

رؤى سمير محمد ياغي

ايه باسم فوزى نداف

نورالهدى بلال محمد اسحق النتشه

نورالدين اياد عبد السميع النتشه

اسيل جمال محمود صافي

ملاك حسن فلاح الكساسبه

روعه محمد يوسف الغنميين

بهاء الدين عصام حمد عكنان

اسامه عصام جميل ذباح الجمل

سعاد عدنان محمد الخريسات

سلام صادق عبد الرحمن حسين

ايمن احمد سعد ابو غزاله

صموئيل وليم فريد حداد

معتز محمود يحيى الضيافله

تالا يوسف فواز فريحات

الروزنا عماد رضوان صقر

ساره جهاد محمود العمله

لجين ناصر عادل الادهم

ساره احمد محمد رواشده

باسمه عبد الله عدنان عطيه

محمد محمود حسن جابر

محمد حسين لطفي العبيدي

امنه جمال الدين محمود حمدان

عمر محمد غالب الدهني

احمد باسم احمد مسامح

مثنى محمد فهد عيال عواد

اسماء عمر كامل ابو شقراء

راما محمد سالم الشديفات

دانا محمد سلمان القطارنه

معمر مهدي ابراهيم النوافله

محمد حلمي عبد الله عباهره

اسيل محمد يوسف ابو طيون

نور احمد عوده ابو صعيليك

رنيم ابراهيم موسى المهيرات

لينا عبيده توفيق البابا

محمد محمود حسن جابر

ورع اسماعيل عبد الرحمن ابو عامر

تسنيم اسامه ياسين الهنيني

ماجده وليد احمد المعاني

رياض حسام جمال جويحان

حسام عبد عايش زقيبه

ضحى ابراهيم سالم ابو عواد

اوس بدر عبد الحليم الياصجين

رضوان حسين سلامه الطوره

ضحى احمد عبد الله العمري

دانه عبد الحليم خالد الجزازيه

شهد رائد محمد شفيق داود

سامي محمد عبد الله ابو سلعوم

وسيم عمر عايش الجمل

عمر سامي عادل الطراونه

عبد الله احمد محمد بني عيسى

رؤي سليمان محمد الطهراوي

غفران فندى محمد فريحات

هبه هشام علي راشد

الهام جعفر محمد الذيابات

المنتصر خالد حمد البكور

ياسر عثمان محمد علي المحاسنه

يوسف امين مصطفى المطارنه

احمد عيسى محمود القيسي

دانا احمد عطا الله اللصاصمه

ليث حسن علي الخطيب

مالك محمد محمود احمد

عمر وليد خالد بيوض

رامز حسن حسين العليمي

سعد الدين محمد محمود الدعجه

عبد الله محمد محمود العلاونه

معتصم علي جميل ابو كف

انجي فيصل حمد النعيمي

مروه سليمان مسلم الجبارات

اياد فراس سليمان الرجا

احمد عمر محمد الغادي

مصطفى نضال مصطفى ترعاني

خباب علي قفطان الزبيدى

اسلام نواف حسين المشاقبة

زيد عبد الوهاب جديع القراله

مؤمن احمد علي العمراني

محمد عواد صالح العدوان

آيه مثقال عبد الفتاح شطاره

ديانا حيدر ثلجي كفوف

عماد الدين علي توفيق الريالات

مأمون محمد ذيب اليوسف

جويس ياسين سليمان حبول

ساره مازن مرزوق بخيت

محمد فايز عبد الرحمن ابو جادو

شرف الدين زياد محمود ابو سالم

مأمون احمد علي الهباهبه

مارلين محمد سويلم اثنيان

فرح يوسف محمد ابو شمعه

يوسف مصطفى موسى ابو مشرف

سجى سهيل حلمي صدقة

ياسمين تيسير زيدان مسودي

مي معاذ احمد خشان

سلمان فهد محمد بسام يعيش

ساره محمد محمود شبيب

راكان مروان راضي عمارى

حمزه عبد الكريم رضا الفارس

باسمة عبدالمطلب حسين الشروش المسيعدين

يزن عطا الله صبيح الخالدي

عماد نواف محمد الزبون

طاهر عبد الله موسى النمرات

أنسام هادى احمد كنعان

عنود محمد صادق ناصر

امينه جميل حامد الدبشه

راشد جمال عبدالفتاح ابو هزيم

محمد حسان عبد الكريم السوالقه

مجدولين رياض عبد الحافظ فريحات

رهف عوض محمود الربيحات

هبه علي جميل ابو كف

حنين عماد علي الدعجه

طارق زياد شعبان العتيبي

يزن نبيل عباس هندي

احمد ماهر بدر صلاحات

منار محمد حسين السيوف

مروى زهير راتب ابو حويله

تالا المعتصم محمود نصيرات

لارا سليمان عبدالرحمن القور

سجى محمد علي النوافله

هبه محمد تيسير حسونه

احمد ناصر نايف عساف

محمد عيد محمد الشطناوي

محمود رائد محمد المصرى

معن علي احمد الغزو

مرح ياسر فهمي صوالحه

حنين فواز مدالله البلوي

عمر مجدي محمد الخرشة

ظافر جودت ظافر البيطار

ميسون بكر سليم علي

الاء عمر علي قواقنه

ايمان محمود احمد الرفاعي

احمد اربيع عبد الله الحسن

عبد العزيز زكريا عبد العزيز الشوبكي

حسام طاهر محمد الزغير

ياسمين رياض ذيب الواوي

بشير عصام بشير النسور

سهم ابراهيم ذياب الجلاد

مالك مازن عبد المجيد الشطناوى

فارس احمد عبد الكريم الشخانبه

ايات عبدالمطلب حسن القيسي

رفاه احمد رشيد محمود

محمد خالد احمد البيروتي

نجم الدين معروف احمد عواوده

ابراهيم عماد موسى الحجازين

منتهى موسى عاهد بسيط

تيماء احمد عمر المساعفه

فيصل خالد علي الكعابنه

منى محمد سعيد ضوه

عمار يحيى عبد الرحمن الخطيب

اميمه عبد الحميد يوسف مفلح

فراس حسين سعيد عكاوى

محمد عبد الوهاب محمد القرشي

احمد باسم احمد مسامح

محمد غالب محمد الجبور

ثائر مناور عبد الحميد المومني

شذى محمد صلاح ابو الهيجاء

اسيل محمد مصطفى المرايره

تقى ايمن يحيى آل خطاب

اسراء عيد محيسن ابو دغيم

عائشه راضي ودعان القطيفان

ملاك كمال احمد الحرباوي

عبد الله شاكر محمد علي تركي

محمد ابراهيم خالد الحوراني

رباب عبد المجيد احمد عبابنه

غاده غالب موسى الخليفات

لما عبد الرؤوف سليم ربابعه

حنين يوسف عامر عمرو

شروق محمد موسى ابو جلغيف

ريم عبد الحليم علي الحلحولي

انس محمد نجيب دلال

عثمان عيد علي يعقوب

فايز عمر خلف الحلبا

محمود اسماعيل محمود عنكير

رؤى رسمي عبد الرحمن الشويات

ساره ابراهيم حامد حجيله

عليان يعقوب عليان خليفه

البشر رائد علي الذنيبات

بشار محمد هارون الخليفات

توفيق محمد توفيق حسين

راما جمال حسين محمد

شهد عبد الاله عبد الله عبيدات

اسامه عيسى عبد الكريم عبد الدايم

مراد جمال مصطفى القيسي

سيف محمد اسماعيل العبداللات

هيثم عمر عبدالكريم الشبلي

سالم علي سالم البلاونه

مهند محمود لطفي الطوباسي

دانيه محمود محمد ابو غوش

يزن بدر داود الدلو

بشار فيصل عبد الكريم القراله

جريس هيثم شاكر قاقيش

يوسف ناصر خليل الحنيطي

نور رياض محمد بدوي العطار

حلا راغب شفيق الحلبي

سبأ عبدالله هايل السرور

ساره ابراهيم جميل مهنا

هاشم ماجد محمود عزام

مهران خالد فايز حمدان

اريج وليد ابراهيم جعيتم

يزيد محمد خير سليمان النجداوى

الآء حسن موسى وهدان

آيه يوسف محمود الشقيرات

نور محمود محمد ابو علي

محمد سعيد بلال محمد سعيد دوله

محمد يحيى جودت زلوم

اياد سالم محمد الزواهره

لين مروان مصطفى البرغوثي

بتول محمود عبد الله الطراونه

خالد عصام يونس عساف

محمد احمد عبد الكريم ابو شقرا

هشام نضال محمد الجعيدي

تيماء عبدالله محمد الفريحات

عبد الباسط صدقي احمد عبدالرحمن

احمد نعيم محمد بني سلمان

عمر مامون خليفه العمرى

ميمونه عاطف مازن الطويسي

حمزه محمود علي عكاره

مروه راتب اشتيوي الشبيلات

حنين فادي فخري قوزح

سما كفاح اسماعيل العمايره

تاله احمد محمد ابوالذهب

فرح فؤاد محمد الحاج احمد

ميمنه كمال مصطفى الشواقفه

محمد محمود صالح الغنميين

محمود طلال سالم بني هاني

عمر مفلح هلال بني ياسين

احمد عطيه فرج القطيش

علاء ياسين علي الوادي

اسلام ابراهيم حمد الفصول

هبه عطا الله محمد الزوايده

اسيل عادل خالد الشمايله

احمد جمال احمد بني سلامة

مجدي يوسف موسى ابو عواد

سعد اسلام علي العتال

غيداء بشير عبدالله النسور

حنين عيسى عبد الله الخطيب