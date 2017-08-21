زيدان: فريقي كامل ولا تهمني الصفقات الجديدة

الاصلاح نيوز-

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، رضاه عن أداء لاعبيه أمام ديبورتيفو لاكورونيا، مؤكداً استعداده لغلق سوق الانتقالات بالقائمة الحالية، متمنياً أن لا يكون هناك أي تغيير.

وأعرب زيدان في تصريحات عقب المباراة: “أريد الإبقاء على هذه القائمة، أريدها هكذا وأتمنى ألا يكون هناك أي تغيير”، في إشارة إلى عدم اهتمامه كثيراً بضم الصفقة المنتظرة للريال كيليان مبابي”.

وعن مدى رضائه عن مستوى اللاعبين أوضح: “يمكنك تغيير طريقة اللعب أو اللاعبين، ولكن من يشارك يقدم أداءً رائعاً”، وذلك في إشارة للتغييرات التي أجراها على التشكيلة بالمقارنة بمباراة إياب السوبر أمام برشلونة”.

وصرح: “أنا سعيد للغاية من أجل ناتشو لأنه يشارك بقوة عندما يطلب منه، هو لاعب يتمتع بالتركيز حتى عندما لا يشارك، لأنه يفكر في أنه يمكن أن يتواجد ويلعب، لم يلعب كثيراً في أول 3 مباريات رسمية، وشارك فجأة وقدم مردوداً جيداً، أنا سعيد لأن أداؤه لم يتغير”.

كما أثنى “زيزو” أيضاً على لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الذي سجل الهدف الثاني: “يمتلك هذه الصفات، يمكنه الوصول للمنطقة عندما نكون في ملعب الخصم، أو في الكرات الثابتة، سعيد بالهدف الذي سجله ولكن هذا ليس دوره الرئيسي ونعلم جميعنا ذلك”.

كما أكد المدرب الفرنسي أن ملعب “الريازور” ليس بالسهل على الإطلاق، لأن أصحاب الأرض يخلقوا لك متاعب كثيرة”.-(وكالات)