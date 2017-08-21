طلاء بأكثر من 80 ألف يورو من بورشه

الاصلاح نيوز-

أعلنت شركة بورشه عن تطوير طلاء فريد من نوعه لأيقونتها 911 حصريا؛ حيث تزيد تكلفة الطلاء كرومافلير “Chromaflair” الجديد عن 80 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن طلاء كرومافلير الجديد يظهر بألوان مختلفة حسب زاوية رؤية المشاهد، ويرجع ذلك إلى أصباغ كرومافلير والقشور الرقيقة للغاية، التي يتم تركيبها في الطبقة العلوية للطلاء، ويبلغ سُمك هذه القشور واحد ميكرومتر.

ويتكون طلاء كرومافلير من طبقة أساسية عاكسة وغير شفافة من الألومنيوم، والمحاطة بدورها بنوع من الزجاج.

ووفقا لدرجة سُمك الطبقة الزجاجية تظهر ألوان مختلفة أثناء النهار.

ونظرا لأن عملية إنتاج هذا الطلاء معقدة للغاية، فإنه سيتم استخدامه مع 5 سيارات فقط سنويا.

ويتوفر حاليا 6 أنواع من طلاء كرومافلير؛ منها خليط الأزرق والأسود Shiftingcarbon ومزيج البرتقالي والذهبي Explosivegold والأخضر Pythongreen وخليط الرمادي والفيروزي Urbanbamboo واللون Magicmagenta ولون مزيج الذهبي والفضي.-(د ب ا)