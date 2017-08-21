20 ألف رخصة بناء في الأردن بالنصف الأول من 2017

الاصلاح نيوز-

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال النصف الأول من عام 2017، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 19,354 رخصة خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة مع 16,735 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 15.6%.

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 6553 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة مع 5843 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 12.2%.

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 5149 ألف م2، مقارنة مع 4699 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 9.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 1404 ألف م2، مقارنة مع 1144 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 22.7%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2017 ما نسبتــه 78.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 21.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 44.6%، تلاها محافظة إربد بنسبة 17.6%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 12.9%، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.7%، ومحافظة جرش بنسبة 3.5%، ومحافظة المفرق بنسبة 3.2% ومحافظة العقبة بنسبة 3.1%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.2%، ومحافظة عجلون بنسبة 2% ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.6%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2017، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26.2% وإقليم الجنوب ما نسبته 7%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال النصف الأول من عام 2017 ما نسبته 47.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 52.7%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3100 ألف م2 خلال النصف الأول من عام 2017 مقابل 3073 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 0.9%.

أما على مستوى شهر حزيران لعام 2017، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2650 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 845 ألف م2 مقارنة مع 831 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 1.7%.