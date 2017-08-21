هاتف نوكيا “المتطور” ينافس سامسونغ وأبل

الاصلاح نيوز-

تسعى نوكيا للعودة إلى سوق الهواتف المحمولة، الذي كانت تهيمن عليه في السابق، من خلال هاتفها الجديد نوكيا 8 الأكثر تطورا في تاريخها، ويتوقع أن تتمكن من خلاله من منافسة شركات كبرى مثل سامسونغ وأبل وهواوي.

وزودت أتش إم دي غلوبال، التي تملك العلامة التجارية، نوكيا 8 بشاشة مساحتها 5 بوصات و3 أعشار البوصة بدقة QHD، ومعالج سناب دراغون 835، هو نفسه المتوفر في غالاكسي إس 8، لكنها أضافت إليه أنابيب نحاسية لتبريد حرارة الهاتف أثناء الاستخدام الثقيل.

وتبلغ ذاكرة نوكيا 8 العشوائية 4 غيغابايت، أما سعة التخزين الداخلية فتبدأ من 64 غيغابايت قابلة للتوسعة.

واستعانت نوكيا بمصنع العدسات الألماني، كارل زيس، فزودت الهاتف بعدستين خلفيتين بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بالدقة ذاتها.

وتبلغ سعة بطارية الهاتف 3 آلاف و90 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع 3.0، أما نظام التشغيل فسيكون أندرويد نوغا من غوغل.

وخلال الحفل، الذي أقيم في لندن، ركزت نوكيا على تقنيتين مبتكرتين، الأولى OZO Audio لتسجيل الصوت بدقة عالية والثانية تدعى بوثي وهي تسمح بعملية البث المباشر على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد على شاشات منقسمة.

وعلى الرغم من كل هذه المواصفات فإن المواجهة ستكون صعبة، إذ يتزامن إطلاق نوكيا 8 في الأسواق مع إطلاق هاتفي سامسونغ نوت 8، وآيفون 8.