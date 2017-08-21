الطويسي: كل من حصل على معدل 65% فما فوق سيحصل على مقعد جامعي

الاصلاح نيوز-

أكد وزير التعليم العالي عادل الطويسي ان انه على الطالب عند تعبئة الطلب الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية عليه مراعاة ان يتجنب التخصصات المشبعة بحسب القائمة المرفوعة على الموقع الالكتروني للوزارة ليتمكن من ايجاد فرص العمل بعد التخرج.

وقال الطويسي خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج الأردن هذا المساء والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إناختيار التخصص يجب ان يعتمد على عدة عوامل اهمها اختيار التخصص الملائم للمعدل وتعبة 5 على الاقل، ومعرفة الحدود الدنيا للمعدلات.

ونصح الوزير الطلبة بالتوجه الى التخصصات التقنية والفنية والتي بحاجة الى اعداد كبيرة من العمالة بحسب تصنيف ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا ان الوزارة تعمل على التخفيض التدريجي للقبول بالتخصصات المشبعة متوجهة نحو التخصصات الفنية والتقنية.

وأكد الطويسي انه يمكن للطلبة تقديم طلب الالتحاق الموحد او التعديل عليه لغاية الساعة 12 مساء غدا الاثنيين عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي.

واشار الطويسي الى ان ديوان الخدمة المدنية هو المسؤول عن اعطاء الاحصاءات التي تبين مستويات التخصصات الراكدة والتخصصات الأكثر طلبا، يمكن للطالب الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني الى جانب 18 خدمة الكترونية يقدمها موقع جديد للقبول الموحد.

وبين ان ارتفاع المعدلات في الثانوية العامة لهذا العام عن سابقه سيؤدي الى رفع معدلات القبول في الجامعات الحكومية ولذلك قامت الوزارة بزيادة عدد مقاعد تخصصات الطب الاربع، الطب العام، وطب الاسنان، ودكتور صيدلة، والصيدلة، 77 مقعدا اضافيا لتبقى معدلات القبول مقاربة للدورة الصيفية الماضية.

وقال إن عدد المقاعد المخصصة في الجامعات الحكومية لكافة التخصصات 35 ألف مقعد أي ان كل من حصل على معد 65 فما فوق سيحصل على مقعد جامعي من خلال الطلب الموحد في حال احسن الاختيار، واما من اساء الاختيار سيفرض عليه التخصص.

وعن الجامعات الخاصة قال الطويسي إن 5000 طالب معدلاتهم اقل من 65% ومتاح لهم الاختيار بين الجامعات والتخصصات.