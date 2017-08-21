مجلس الوزراء يعيّن 15 % من أعضاء مجالس المحافظات

الاصلاح نيوز-

قرّر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وبناء على تنسيب وزير الداخليّة، تعيين أعضاء في مجالس المحافظات، بحسب النسبة المقرّرة في قانون اللامركزيّة، وذلك لإتمام تشكيل مجالس المحافظات التي تمّ انتخابها الثلاثاء الماضي.

ويأتي تعيين الأعضاء بموجب أحكام المادّة (6/د) من قانون اللامركزيّة رقم (49) لسنة 2015، والتي تنصّ على أنّه “يعيّن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد عن (15 %) من أعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس على أن يخصّص ثلث هذه النسبة للنساء”.

والأعضاء المعيّنون هم: أوّلاً: محافظة العاصمة (5 ذكور و3 إناث) 1 – مازن عبدالله الشربجي 2 – عبدالله الداود 3 – جورج نزهة 4 – أحمد مظهور دريبي الزبن 5 – محمد برجس الحديد 6 – نولفر علي عبدالله أبو اربيحة 7 – تمارا يعقوب ناصر الدين 8 – سيرسا لطفي إسماعيل بابوق. ثانياً: محافظة إربد (4 ذكور و2 إناث) 1 – سعد العلي الكوفحي 2 – م. معن إرشيدات 3- م. جمال أبو عبيد 4- هيثم محمد سليمان الروسان 5 – شادية جوزيف جريس نصراوي 6- فاطمة رشيد الياسين.

ثالثاً: محافظة الكرك (3 ذكور 1 إناث) 1 – عبدالله فلاح دخل الله العبادلة 2- د. حسين طه المحادين 3 – عطاالله العبيسات. 4 – أدما أسبير زريقات. رابعاً: محافظة البلقاء (2 ذكور 1 إناث) 1 – عبودي محمد عبودي العوايشة 2 – هيثم إبراهيم عيسى تادرس 3 – دانيا بشير محمّد عربيّات. خامساً: محافظة معان (1 ذكور و1 إناث) 1 – عبدالرحيم صايل صبح أبو درويش 2- رانية أحمد سالم الخليفات.

سادساً: محافظة الزرقاء (3 ذكور و2 إناث) 1 – محمّد طه يسع أرسلان 2 – سلامة محمّد سلمان البلوي 3 – محمّد مصطفى عبد المجدلاوي 4- دعاء نعيم سعيد البشارات 5 – فدوى جهاد الشيخ. سابعاً: محافظة المفرق (3 ذكور و2 إناث) 1 – كسّاب منادي العيسى 2 – محمّد خليل أبو عليم 3 – د. مشعل عبدالله النمري 4 – المهندسة شروق أحمد خلف الزيود 5 – المهندسة وسن بخيت عايد السردي. ثامناً: محافظة الطفيلة (1 ذكور و1 إناث) 1 – ماجد مسلّم القمول 2 – عبلة سليمان علي العبيديين.

تاسعاً: محافظة مأدبا (1 ذكور و1 إناث) 1 – سائد سند إبراهيم حدّادين 2 – زين جمال مطلق أبو الغنم. عاشراً: محافظة عجلون (2 ذكور و1 إناث) 1 – المهندس عادل أحمد يوسف بني فوّاز 2 – علي محمّد عقلة الشرع 3 – غادة محمود مصطفى عنّاب. الحادي عشر: محافظة جرش (2 ذكور و1 إناث) 1 – شبلي خليف حسين الحوامدة 2 – د. سليمان موسى غطّاس عويس 3 – هند صالح محمّد الشروقي. الثاني عشر: محافظة العقبة (1 ذكور و1 إناث) 1 – ماجد يوسف إبراهيم العمرو 2- نوال حمد علي الزلابية.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين يوسف الشواربة أميناً لأمانة عمّان الكبرى، بموجب أحكام المادّة (3/ج/3) من أحكام قانون البلديّات رقم (41) لسنة 2015، والتي تنصّ على أنّه “يعيّن مجلس الوزراء أمين عمّان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير”.

كما قرّر تعيّين أعضاء في مجلس أمانة عمّان الكبرى بموجب أحكام المادّة (3/ج/2) من أحكام قانون البلديّات رقم (41) لسنة 2015، والتي تنصّ على أنّه “يعيّن مجلس الوزراء العدد الباقي لأعضاء المجلس بناءً على تنسيب الوزير”.

والأعضاء المعيّنون هم: 1 – يوسف الشواربة 2 – مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البرّي 3 – مدير عام دائرة الموازنة العامّة 4 – نائب رئيس غرفة صناعة عمّان 5 – نائب رئيس غرفة تجارة عمّان 6 – رئيس جمعيّة أصحاب المطاعم السياحيّة 7 – علاء ديرانيّة 8 – عماد حجرات 9 – زياد الريحاني.

مجلس الوزراء يعيّن أعضاء إضافيين في المجالس البلدية

كما قرّر المجلس، وبناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية، تعيين أعضاء إضافيين في المجالس البلدية، بموجب أحكام المادة (69) من قانون البلديات 41 لسنة 2015، وعلى النحو التالي:

محافظة الكرك: 1 – بلدية الكرك الكبرى: الدكتور خالد البقاعين 2 – بلدية شيحان: ليث ميخائيل الخيطان 3 – بلدية مؤتة والمزار: محمد عبدالله خلف الطراونة، وأحمد صلاح الطراونة ثانيا: محافظة مأدبا: 1 – بلدية مأدبا الكبرى: شارلي إحسان حنا الطوال ثالثا: محافظة عجلون: 1 – بلدية عجلون الكبرى: المهندس سمير هلال عيسى مقطش رابعا: محافظة البلقاء: 1 – بلدية السلط الكبرى: رياض جريس قاقيش خامسا: محافظة إربد: 1 – بلدية إربد الكبرى: جمال سالم موسى المعايعة 2 -بلدية السرو: فايز فارس حسن الخطيب، وقسيم محمد نهار الزعزوعي 3 -بلدية رابية الكورة: حازم محمد خالد العمري 4 – بلدية المزار الجديدة: وفاء صالح عايش الجراح سادسا: محافظة معان: 1 – بلدية الشوبك الجديدة: حسن خلف الهباهبة، وعلي عبدالقادر اللواما 2 – بلدية إيل الجديدة: طلال حميدي ارفيفان الذيابات، وصالح محمد العمامرة سابعا: محافظة المفرق: 1 – بلدية صبحا والدفيانة: عبدالكريم حسين مفلح الجمعان ثامنا: محافظة العاصمة: 1 – بلدية الجيزة الجديدة: عقلة عبدالرزاق عقلة الزعبي تاسعا: محافظة الزرقاء: 1 – بلدية الزرقاء الكبرى: إيمان صالح جريس عياش، ومحمد سيف الدين الشيشاني-(بترا)