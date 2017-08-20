حفل غنائي أردني فلسطيني في مدينة روابي بالضفة الغربية

الاصلاح نيوز-

أحيا المغنّي الشعبي عمر العبد اللات الجمعة، حفلاً غنائياً صاخباً في مدينة روابي في الضفة الغربية بأغان فلسطينيّة وأردنيّة، في حضور عشرة آلاف شخص، وفق تقديرات المنظمين.

وغصّت المدرّجات التي تتّسع لـ15 ألف متابع بمحبي العبد اللات.

ورقص الجمهور على أنغام أغاني العبد اللات التي تمتاز بشعبيّتها، وبينها أغان من التراث الفلسطيني.

ولوّح المشاركون بالأعلام الفلسطينية التي وزّعها المنظمون على الحضور.

وألهب المغنّي الذي ارتدى زيّاً عسكريّاً عليه العلمان الفلسطيني والأردني، الحضور حينما غنى عن الأردن والشعب الفلسطيني “ويا جبل ما يهزك ريح”.

وتميّز الحضور بالعنصر الشبابي من الجنسين، ومنهم من أتى من مدينة يافا.

وصفّق الحضور بحرارة عندما نزل شابان من مكان عالٍ وهما يلوّحان بعلمَي الأردن وفلسطين.

وقال الشاب ضمرة عبد الله إنّه أتى من يافا لرؤية العبد اللات لأنه معجب بأغانيه.

وقال الشاب معاذ محارب “حرصت على القدوم وحضور الحفلة لأنّي معجب بهذا المغني الذي يغنّي للأردن وفلسطين”.

وشارك مغنّ فلسطيني في الحفل، بمقطوعةٍ كرّر فيها “شعب واحد مش شعبين” في إشارة إلى الأردن وفلسطين.

وعبد اللات هو ثاني مغنّ عربي يحيي حفلاً في مدينة روابي التي أنشئت قبل أكثر من عشرة سنوات شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، قرب مستوطنة عطيرت الإسرائيلية.

وقال بشار المصري، رئيس مجلس إدارة شركة “مسار” المنفّذة لمشروع المدينة، “إنّ هذه الحفلة التي يحييها العبد اللات، تأتي ضمن الفعاليات التي تنظمها المدينة لسكانها وسكان القرى المجاورة، للتأكيد على أننا شعب يحبّ الحياة”.

وقال عبد اللات للحضور قبل بدء الغناء “أنا سعيد لأنّي بين أقاربي وإخواني وأهلي في فلسطين، وجئتكم من الأردن ومعي تحيّات الشعب الأردني لكم”.