جاستن بيبر يطمئن محبيه بإصداره أغنية جديدة

الاصلاح نيوز-

أصدر المغني الكندي جاستن بيبر أغنية جديدة بعنوان “فرندز″، في خطوة من شأنها طمأنة محبيه ممن قلقوا على نجمهم إثر الغائه جولته وبعد تصريحاته بشأن حالة”التشكيك بالنفس″ التي يعيشها.

وتبدو كلمات هذه الأغنية الايقاعية الجديدة للمغني الشاب وهي ثمرة تعاون جديد مع المنتج بلوبوب، كأنها دعوة لعدم قطع التواصل مع حبيبة سابقة إذ يتضمن مطلعها عبارة “هل يمكننا البقاء أصدقاء؟”.

وقد جاءت ردات الفعل الأولية على الأغنية مشجعة غير أنه من المبكر معرفة ما اذا كانت ستحصد النجاح عينه لأعمال سابقة بينها “سوري” والنسخة الانكليزية من “ديسباسيتو”.

ومن شأن العمل الجديد للمغني البالغ 23 عاماً أن يطمئن محبيه الذين أبدوا قلقاً على نجمهم بعد اختصاره المفاجئ لجولته “بوربوس″ في نهاية الشهر الماضي.

ووجه بيبر رسالة مفتوحة الى المعجبين به عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطلع آب/اغسطس تحدث فيها عن “تشكيكه بنفسه” الذي قاده احياناً الى ارتكاب “اخطاء”.