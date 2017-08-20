من مروج شائعة مخدرات عمرو يوسف وكندة علوش؟

الاصلاح نيوز-

أكد الفنان المصري عمرو يوسف أنه تم التوصل لهوية منتحل شخصية ضابط الشرطة، الذي اتصل بالصحافي وقام بنشر الخبر حول واقعة القبض عليه وعلى زوجته الفنانة كندة علوش، بتهمة حيازة المخدرات، لافتًا إلى أن هذا الشخص كان مسجوناً وتم الإفراج عنه منذ شهرين، بحسب العربية نت.

وأضاف خلال مداخلة مع فضائية مصرية خاصة أنه من المتوقع إلقاء القبض على منتحل شخصية الضابط في القريب العاجل، لافتا إلى أن هذا الشخص اعتاد ترويج الشائعات ضد عدد من الفنانين.

وقال عمرو يوسف إنه يجب على الصحافيين تحري الدقة، والتأكد من حقيقة ما يردد من شائعات حول المشاهير، لافتا إلى أنه حصل على دعم استثنائي في أزمته.

وتابع “الحمد لله سمعتي زي الفل، والناس مصدقتش الكلام الفاضي”.

وكانت صحيفة مصرية نشرت خبراً نقلا عن مصدر أمني لم تسمه، أنه تم القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، في كمين بكورنيش النيل بالعجوزة في محافظة القاهرة وبحوزتهما 15 قرص ترامادول مخدر وجرعتا هيروين.