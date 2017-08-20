“تعويض ضخم” من براد بيت لمصممة فرنسية

الاصلاح نيوز-

حصلت مصممة إضاءة فرنسية على تعويض، بقيمة 600 ألف دولار، الأحد، في نزاع قضائي مع النجم براد بيت، بشأن عملية إعادة تصميم إضاءة قصر ضخم في منطقة بروفنس الفرنسية، يتشارك بيت وأنجلينا جولي ملكيته.

ونقلت “رويترز” عن المصممة الفرنسية، أوديل سودانت، أن أعمالها تراجعت بسبب رفض بيت سداد كلفة أحلامه الهندسية، وأنها تحارب الآن من أجل إثبات حقوق الملكية الفكرية لتصميم إضاءة قصر “ميرافال”.

ويزعم ممثلو بيت أن موعد تسليم المشروع تأخر، وأن ميزانيته مبالغ فيها، وأن التصميم كان من بنات أفكار بيت وليس المصممة.

وتعد الإجراءات القانونية، التي تتخذها سودانت الأحدث بالنسبة لبراد بيت، يعد أن أوقفت أنجلينا جولي إجراءات الطلاق في موقف مفاجئ في وقت سابق.

يذكر أن الزوجين السابقين بيت وجولي عاشا في القصر عندما وضعت أنجلينا توأمهما في موناكو القريبة عام 2008، وأقاما مصنعا لإنتاج النبيذ من مزارع كروم العنب، التي تمتلكها الأسرة، وتزوجا هناك عام 2014.