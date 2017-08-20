اسعار الخضار والفواكه في المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد، 2545 طنا منها 1587 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 100-300 فلس، بصل ناشف100 – 550 فلسا، البطاطا 250 – 500 فلس، بطيخ 100-350 فلسا، البندورة 100 -500 فلس،الجزر300 -400 فلس، الخيار150-600 فلس، الزهرة 150-500 فلس، فاصولياء 1 – 800ر1 دينار، الكوسا 150- 800 فلس، شمام 100- 400 فلس، الليمون 700 فلس – 400ر1 دينار، موز بلدي 250 – 700 فلس. (بترا)