الأحد .. ارتفاع قليل على درجات الحرارة

الاصلاح نيوز-

تبقى الأجواء صيفية اعتيادية فوق المرتفعات، وحارة نسبياً الى حارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (15-20 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الأجواء مُعتدلة عُموماً ورطبة نسبياً.

والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 34 الى 22

غرب عمان: من 32 الى 20

إربد: من 32 الى 21

جرش: من 35 الى 24

السلط: من 32 الى 20

عجلون: من 31 الى 19

الزرقاء: من 36 الى 23

المفرق: من 35 الى 19

مأدبا: من 33 الى 19

الكرك: من 31 الى 19

الطفيلة: من 31 الى 20

معان: من 37 الى 22

العقبة: من 41 الى 29

البحر الميت: من 40 الى 31

والله أعلم …