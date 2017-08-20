الأحد .. ارتفاع قليل على درجات الحرارة

تبقى الأجواء صيفية اعتيادية فوق المرتفعات، وحارة نسبياً الى حارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
في خليج العقبة:
– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (15-20 سم).
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
ليلاً:
تكون الأجواء مُعتدلة عُموماً ورطبة نسبياً.
والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:
شرق عمان: من 34 الى 22
غرب عمان: من 32 الى 20
إربد: من 32 الى 21
جرش: من 35 الى 24
السلط: من 32 الى 20
عجلون: من 31 الى 19
الزرقاء: من 36 الى 23
المفرق: من 35 الى 19
مأدبا: من 33 الى 19
الكرك: من 31 الى 19
الطفيلة: من 31 الى 20
معان: من 37 الى 22
العقبة: من 41 الى 29
البحر الميت: من 40 الى 31
والله أعلم …