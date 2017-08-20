الساعدي: العراق يفتتح معبر طريبيل مطلع أيلول

الاصلاح نيوز–

قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن الدكتور ماجد الساعدي إن افتتاح معبر طريبيل الحدودي بين المملكة والعراق “سيكون في الأيام الأولى من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وتحت رعاية رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي”.

وكشف الساعدي عن اعتزام وزير الداخلية العراقي زيارة “المعبر” خلال أيام وذلك لتفقده وللوقوف على كافة التفاصيل الدقيقة قبيل افتتاحه بشكل رسمي، على أن تعقبها زيارة سيقوم بها وزير الدفاع العراقي للتأكد من “سلامة الطريق الدولي وأمنه”.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زار بغداد قبل أسبوع، وبحث مع المسؤولين العراقيين الخطوات العملية الملموسة التي تشمل إعادة فتح طريق بغداد عمان الدولي ومعبر طريبيل وإنجاز مشروع خط أنبوب النفط العراقي الأردني.

وكان العراق استعاد السيطرة على طريبيل في أعقاب طرد تنظيم “داعش” الإرهابي من غرب العراق قبل أكثر من عام، إلا أن مسألة إعادة فتحه بقيت مرهونة “بإجراءات الأمن” على الطريق الدولي الواصل بين عمان وبغداد.

“الغد”