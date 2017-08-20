ترجيح تعيين %15 من أعضاء مجالس المحافظات اليوم

الاصلاح نيوز-

رجحت مصادر حكومية مطلعة ان يعلن مجلس الوزراء، الذي يعقد جلسته العادية اليوم، عن تعيين ما نسبته 15 % من أعضاء مجالس المحافظات (اللامركزية)، لينضموا الى زملائهم الفائزين في انتخابات اللامركزية التي جرت بالتزامن مع انتخابات البلديات الثلاثاء الماضي.

ويتضمن القرار المرتقب اليوم أيضا دعوة مجالس المحافظات لعقد اولى اجتماعاته بعد غد الثلاثاء، لانتخاب رئيس لكل مجلس ومساعد للرئيس واعضاء اللجان فيها.

ووفقا للنظام الداخلي لمجالس المحافظات، الذي يتشابه مع النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه يتم في أول جلسة يعقدها مجلس المحافظة، بحضور الاعضاء المنتخبين والمعينين، انتخاب رئيس للمجلس ومساعد له، اضافة الى تشكيل لجان فرعية عن ذلك المجلس.

وسيتم تعيين أعضاء في مجلس كل محافظة بناء على تنسيب لجنة حكومية، مكونة من وزارات الداخلية والبلديات والتنمية السياسية.

وحسب المصادر، فسيتم تعيين ثلث الاعضاء المعيين من الاناث، والثلثين الباقيين من الذكور، مشيرة الى اللجنة الحكومية “ستراعي في معايير التعيين الخبرات الفنية، وأكبر قدر من التمثيل في كل محافظة”.

وتتمتع مجالس المحافظات بأستقلال مالي وأداري، كما أن تنسيقها سيكون مع وزارة الداخلية عبر المحافظين في الميدان، والذين سيشاركون في أول اجتماع لتلك المجالس، وسيشهدون انتخاب أول رئيس لكل مجلس محافظة.

وستتولى مجالس المحافظات مهمة التخطيط والتنمية المحلية لكل محافظة، بما يتضمن كافة الخدمات التعليمية والصحية واي خدمات ومشاريع استثمارية أخرى.

وكانت وزارة الداخلية زودت كل محافظة بقرص مدمج يحتوي على كافة المعلومات عن كل محافظة، من حيث (عدد السكان، المساحة الجغرافية، عدد المدارس، عدد المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز الامنية)، حتى يكون هذا البرنامج الحاسوبي مرجعية معلوماتية لكل عضو مجلس محافظة.