برشلونة يبدأ خطة بديلة عقب تعثر صفقتي ديمبيلي وكوتينيو

الاصلاح نيوز-

بدأت أنظار إدارة برشلونة تتجه نحو ضم لاعب الوسط الإيفواري جان ميشيل سيري عقب تعقد صفقتي الفرنسي عثمان ديمبيلي (بوروسيا دورتموند) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (ليفربول)، وفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلام إسبانية اليوم السبت.

وأشارت تقارير صحفية اليوم السبت إلى أن البلاوجرانا يسعى حاليا لضم لاعب نيس الذي يبلغ من العمر 26 عاما ويتمتع ببروفيل مشابه للإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الذي كان يسعى البرسا لضمه.

ولن يكلف سيري النادي الكتالوني المبالغ الضخمة التي كان سيدفعها مقابل كوتينيو الذي رفض ناديه ليفربول ثلاثة عروض قدمها برشلونة، بلغت قيمة أخرها 125 مليون يورو بين قيمة ثابتة ومتغيرات، بحسب التقارير.

وتصل القيمة المالية للإيفواري الذي يقع أيضا على رادارات بي إس جي وروما وآرسنال، لنحو 40 مليون يورو.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفي، لا سيما عقب رحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف باريس سان جيرمان، وفي ظل تعثر صفقتي ديمبيلي وكوتينيو بسبب رفض دورتموند وليفربول على الترتيب بيع نجميهما. -(إفي)