منتخب السلة يخسر أمام الصين في كأس آسيا

الاصلاح نيوز-

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام الصين بنتيجة 55-86 في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم السبت في المباراة الترتيبية للمراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة آسيا لكرة السلة المقامة حالياً بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وبدأ المنتخب الصيني المباراة بقوة حيث فرض سيطرته على سلة الأردن لينتهي الربع الأول لصالحه بنتيجة 22-10 ، تحسن أداء منتخبنا في الربع الثاني لينجح في تحقيق التفوق خلاله بنتيجة 20-17.

وتبادل المنتخبين تسجيل النقاط في الربع الثالث الذي انتهى صينياً بفارق نقطتين 16-14 ، وفي الربع الرابع تراجع أداء منتخبنا الوطني بشكلٍ ملحوظ وظهرت الفوارق الفنية بين المنتخبين ليحسم المنتخب الصين هذا الربع بفارق 20 نقطة 31-11 وينهي المباراة لصاله بنتيجة 55-86.

وكان أفضل مسجل للنقاط في المباراة ، لاعب منتخبنا الوطني محمد شاهر برصيد 18 نقطة ، تلاه من جانب منتخبنا الوطني أمين أبو حواس بـ 12 نقطة.

وسيلتقي المنتخبناالوطني لكرة السلة يوم غد الأحد مع الخاسر من لقاء لبنان والفليين لتحديد صاحبي المركزين السابع والثامن في البطولة.