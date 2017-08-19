كلب ضال يعقر 3 أطفال ومسنة في الشونة الجنوبية

الاصلاح نيوزـ

أصيب ثلاثة أطفال ومسنة في الستينات من العمر، بجروح مختلفة، أمس، إثر هجوم كلب ضال عليهم في بلدة الروضة بلواء الشونة الجنوبية، حيث جرى نقلهم الى متشفى الشونة الجنوبية للعلاج.

وقال مدير المستشفى الدكتور فايز الخرابشة إن عددا المصابين راجعوا قسم الإسعاف والطوارئ وتم إعطاءهم العلاجات المضادة للعقر وحالتهم العامة حسنة.

وبحسب شهود عيان، فإن الكلب دخل إلى فناء أحد المنازل وعقر ستينية وهرب إلى الشارع العام ليلقى مجموعة من الأطفال ويتمكن من عقر ثلاثة منهم، مضيفين أن الكلب دخل بعد ذلك أحد المنازل وتمكنت مجموعة من الشباب من قتله.

من جانبه، قال رئيس بلدية الشونة الوسطى ابراهيم فاهد العدوان، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مناطق الأغوار تتسبب بمعاناة للأهالي وتشكل تحديا للبلدية في مكافحتها، مشيرا إلى أن طبيعة مناطق اللواء الجغرافية واعتماد عدد كبير من الاهالي على تربية المواشي واعتمادهم على الكلاب للحراسة فاقم من المشكلة.

وأكد أن البلدية لا تتوانى في مكافحة هذه الظاهرة التي ترهقها والقطاع الصحي من خلال التعاون مع مديرية الزراعة، واعدا القيام بحملة مكافحة تشمل جميع مناطق البلدية.