الشرطة الفنلندية: منفذ عملية الطعن مغربي الجنسية

الاصلاح نيوز-

قالت الشرطة الفنلندية، السبت، إن المشتبه في تنفيذه عملية الطعن بمدينة توركو، مساء الجمعة، مغربي الجنسية يبلغ من العمر 18 عاما.

وقالت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، إن الشرطة داهمت شقة في شرق مدينة توركو، وأوضحت أنها”متأكدة تماما” من تحديد هوية المهاجم الذي قتل شخصين وأصاب ثمانية خلال عملية الطعن.

وأوردت صحيفة “إيلتا سانومات” الفنلندية، أن المداهمة وقعت قبل الساعة العاشرة مساء مباشرة، بعد أن حددت الشرطة سيارة مثيرة للريبة يعيش مالكها في مبنى يقع بضاحية فيتوركو.

وذكرت وكالة الأنباء الفنلندية “إس إس تي” أنه جرى اعتقال عدد من الأشخاص خلال الليل، في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقا في احتمال وجود صلة لهم بالمهاجم.-(وكالات)