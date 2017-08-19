أسعار الذهب تستقر على ارتفاع

الاصلاح نيوز-

استقرت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين على ارتفاع؛ إذ وصل سعر الأونصة إلى 1288 دولارا، بحسب ما أكد أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وقال علان “إن استقرار الذهب جاء بسبب استقرار الأوضاع السياسية بين كل من الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية”.

وفيما يخص الأسعار في السوق المحلية، بين علان أن سعر غرام الذهب من عيار 24 بلغ 29.5 دينارا، فيما وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 26.2 دينارا، ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 وصل إلى 22.2 دينارا.

وبين علان أن سعر الليرة الرشادي وصل إلى 186 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 212 دينارا. وأوضح أن الطلب على المصاغ الذهبي يعد جيدا في الوقت الحالي باعتبار أنه موسم زواج وحفلات تخرج الجامعات.

وبحسب تقرير عالمي، ارتفع الذهب أمس مع استمرار الأداء الضعيف للدولار بعد صدور محضر اجتماع تموز(يوليو) لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي تضمن تلميحات إلى تأجيل المزيد من رفع الفائدة، في حين سجل البلاديوم مستوى مرتفعا جديدا في 16 عاما.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول (ديسمبر) 0.8 % إلى 1293.70 دولارا للأوقية.

وقال دومينيك شنايدر من يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونج كونج “إنها قصة الدولار إلى جانب قلق السوق من التطورات الجيوسياسية”.

وارتفع البلاديوم 0.7 % في المعاملات الفورية إلى 920.48 دولارا، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2001 عند 927.80 دولارا للأوقية.

وقال شنايدر “اقتدى البلاديوم نوعا ما بالمعادن الأخرى الأكثر استخداما في الصناعة”، مشيرا إلى موجة صعود واسعة النطاق دفعت أسعار الألمنيوم والنحاس والزنك إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة.

وصناعة السيارات أكبر مستهلك للبلاديوم بلا منازع، وزادت الفضة 0.3 % إلى 17.13 دولارا للأوقية، في حين استقر البلاتين بدون تغيير يذكر عند 976 دولارا للأوقية.