“التنمية” تطلب التبليغ عن الحضانات غير المرخصة

الاصلاح نيوز-

حذرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أولياء الأمور من إلحاق أطفالهم بدور الحضانة غير المرخصة؛ كونها تهدد أمن وسلامة الأطفال، وتخالف قانون العقوبات.

وقالت الوزارة في بيان، إن البديل عن هذه الحضانات غير المرخصة، هي الحضانات المرخصة سواء أكانت خاصة او مدرسية حكومية او مؤسسية او تطوعية والتي يزيد عددها على اكثر من 1000 دار حضانة تنتشر في محافظات المملكة كافة، وترعى أكثر من 17 الف طفل وطفلة من دون سن الرابعة.

وطلبت وزارة التنمية الاجتماعية من المواطنين التعاون مع مديرياتها في التبليغ عن الحضانات غير المرخصة تمهيدا لاحالة قضايا تلك الحضانات الى الحكام الإداريين والمدعيين العاميين.

وبينت الوزارة للمواطنين بانها منذ قرابة شهرين تراجع وتطور الإطار التشريعي الناظم لدور الحضانة؛ ليشتمل على معايير متقدمة في مجال تنشئة ورعاية الاطفال واخرى تفاضل بين دور الحضانات بحدود أساسية يحب توفرها في الحضانات كافة.