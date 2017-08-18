الملقي: 6 روايات حول حادثة السفارة الاسرائيلية وصلت للرئاسة

الاصلاح نيوز –

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات التي جرت كانت على مستوى عال من النزاهة والشفافية.

وقال الملقي خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج 60 دقيقة والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني إن مجالس المحافظات تترك لمجلس النواب مجال أكبر لوضع الخطط الشمولية، مشيرا الى ان المجالس ستأخذ دور المشاريع والتنمية.

واشار في حديثه الى ان مجالس المحافظات اصلاح سياسي واجتماعي وخدماتي ليس خدماتي فقط.

وبين ان مديونية البلديات بلغت 138 مليون دينار ستقلص الي 40 مليون دينار، مبينا ان الحكومة قامت بتحويل مبالغ كبيرة للبلديات لسد العجز وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

وعن مجلس النواب قال الملقي ان المجلس خلال الدورة الاستثنائية ابلى بلاء حسنا، مؤكدا ان الاصلاح الشمولي عملية مستمرة في شتى المجالات.

وقال ان الاصلاح يتم بعدة وسائل مثل تدريب موظفي القطاع العام مؤكدا ان عنوان المرحلة المقبلة للدولة هو اصلاح وتطوير القطاع العام.

وعن حادثة الموقر والاعتداء على صناديق الاقتراع ولجنة الانتخاب أكد الملقي ان الحكومة لن تتهاون او تتسامح بأي شكل مع من يعتدي على الموظف العام، مشيرا الى ان الحكومة ستتعامل بحزم مع من قام بالاعتداء على الموظف العام .

واضاف الملقي ان علاقة الحكومة بمجلس النواب علاقة تعاون وتشارك منذ بداية ولاية مجلس النواب مع وجود بعض الخلافات التي تحدث احيانا وربما تكون من دون مبرر، الا ان غياب الرقابة عن الحكومة قد تجلب المفسدة.

وبين الملقي ان الحكومة تسير على خطة اصلاحية شاملة سياسيا واقتصاديا، مطالبا من المواطن ان يصبر قليلا على الحكومة ليرى نتائج الاصلاح.

وأكد ان مشروع بنك النقد الدولي غير مفروض على الأردن وانما هو برنامج يصلح الاختلال ويعيد التوازن للعملية الاقتصادية ويحفزنا للسير نحو الايجابية في الاعتماد على الذات، مشيرا الى ان جميع الارقام تدل على ان الحكومة ووزارة المالية تسير بالاتجاه الصحيح.

واوضح رئيس الوزراء ان ارقام السياحة في تزايد وارقام الصادرات ايضا بدأت تظهر بازدياد، مشيرا الى ان 86% من النفقات الجارية تدفع رواتب للموظفين ودعم للخبز والجامعات والتأمين الطبي.

وقال الملقي، ان الاردن يفخر بتصنيف الاردن في المرتبة التاسعة عالميا والثانية عربيا بين أكثر الدول امنا، مشيرا الى ان الامن والامان له كلفة مالية ويتحقق بعرق وجهد نشامى القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وأكد ان الاموال التي تتوافر لدى الدولة يتم توجيهها بطريقة مباشرة لخدمة المواطن وحمايته ورفاهه.

وعن حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان أكد الملقي ان الحكومة لم تتباطئ بالتعامل مع الحادثة او التصريح للمواطنين وانما التصريح المتسرع قد يؤدي الى فقدان الاردن حقها بالمطالبة بحقوق الأردنيين امام المحاكم الدولية، مشيرا الى ان 6 روايات حول الحادثة وصلت للرئاسة قبل التأكد من الحادث.

وعن دعم الصحافة الورقية من قبل الحكومة قال الملقي ان الحكومة تقف مع الاعلام لآنه يعطي المعلومة والثقافة والثقة للمواطن في مستقبل وطنه، مشيرا الى ان الاعلام الورقي هو متكامل.