“فيلادلفيا” تستضيف ملتقى ديون الدولي الأول للفنون

الاصلاح نيوز-

احتفاء بعمان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام (2017) وبرعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، تستضيف جامعة فيلادلفيا ملتقى ديون الدولي الأول للفنون خلال الفترة 14-28 آب 2017، حيث سيشارك في هذا الملتقى مجموعة من الفنانين التشكيليين من: السعودية والمغرب والجزائر وسلطنة عمان والعراق والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين الأردنيين، وسوف يكون ضيف الملتقى لهذه الدورة الفنان الدكتور حسني أبو كريم تكريما لدوره الفني والأكاديمي في تطوير الحركة التشكيلية في الاردن.

وعن الملتقى الذي يشتمل على ورشات فنية في مجال النحت والرسم والخزف والطباعة الفنية وزيارات للمتاحف والمواقع السياحية وصالات العرض الفنية، قال الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة: لم تدخر جامعة فيلادلفيا وسعًا لاحتضان هذا الملتقى، إسهامًا منها في الاحتفاء بعمان عاصمة للثقافة الإسلامية وتأكيدًا لدورها الحيوي على صعيد دعم الثقافة والفنون وتعميق أواصر التعاون الثقافي والفني الرفيع بين الأشقاء العرب من جهة، وتفعيل قنوات التبادل الخلاّق والحوار الحضاري بين العرب والغرب.

من جهته ثمّن الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والفنون اعتناء رئاسة الجامعة باحتضان ودعم هذا الملتقى وتوفير كل مستلزمات إنجاحه ماديًا ومعنويًا، كما ثمن الجهود التي بذلها رئيس قسم التصميم الجرافيكي الدكتور فيصل العمري على صعيد المتابعة والتنسيق وإشراك المدرسين والطلاب في هذا الحدث الثقافي الفني المتميّز.

ويذكر أن هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية ديون للثقافة والفنون التي أسّسها الفنان والأكاديمي فؤاد خصاونة ومجموعة من الفنانين الأردنيين يهدف إلى إيجاد جسور تربط الفنانين العرب والأجانب بالساحة الفنية الأردنية انطلاقًا من أن الفنون بكافة أشكالها هي نوافذ للمعرفة والتنوير والإبداع.