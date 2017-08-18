اصابة مواطن بعيار ناري طائش في الكرك

الاصلاح نيوز-

أصيب مواطن خمسيني بعيار ناري طائش في ظهره اثناء وجوده في فناء منزله الواقع في منطقة مثلث الحوية – عينون بمدينه الكرك

واسعف المواطن الى مستشفى الكرك الحكومي حيث اجريت له مداخله جراحية عاجلة وقد وصف مصدر طبي في المستشفى وضعه الصحي بالمتوسط .

ويذكر ان محافظة الكرك تشهد في هذه الايام اطلاقا كثيفا للاعيرة النارية في مناسبات الزواج والاحتفال بالفائزين في الانتخابات البلدية ومجلس المحافظة التي جرت مؤخرا الامر الذي يثير استياء المواطنين الذين أكدوا أن ظاهرة اطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أصبحت تشكل مصدر خطر كبير على سلامة المواطنين وارواحهم اضافة لما تسببه من ازعاجات وتداعيات مؤلمة تقلب الافراح الى اتراح ،مطالبين بالتصدي لهذه الظاهره بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.