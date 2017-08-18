لا توجد عبارة أو جملة أكثر لياقة وأقل أذى للرد عن الاسئلة البريئة وغير البريئة التي يطرحها الناس عن مصير ما يقارب أربعة آلاف رجل وامرأة ترشحوا للانتخابات البلدية واللامركزية ولم يتمكنوا من الحصول على المقاعد التي سعوا اليها أكثر من عبارة “لم يحالفه الحظ”.

أكثر من ستة الاف شخص طرحوا أنفسهم لمقاعد مجالس المحافظات والبلديات التي حددها القانون. السباق الذي شاركت فيه مدننا وقرانا وبوادينا ومخيماتنا كان ساخنا في الدوائر ذات الصبغة العشائرية وفاترا في دوائر المدن والأحياء ذات الطابع الحضري.

الرجال والنساء الذين خاضوا تجربة الانتخابات لهذا العام جاءوا من خلفيات ثقافية ومهنية متنوعة. إلى جانب المتقاعدين العسكريين والتجار شكّل المقاولون وأصحاب المكاتب العقارية والتجار ومستخدمو البلديات وأعضاء المجالس السابقة غالبية المترشحين للمجالس البلدية. في حين أقبل العديد من الطامحين بدخول المعترك السياسي وشيوخ ووجهاء العشائر والمتقاعدون من الخدمة الحكومية والناشطات وأعضاء لجان المرأة في المحافظات والبادية والمخيمات على الترشح لمجالس المحافظات “اللامركزية”.

باستثناء نسبة محدودة من الرؤساء والأعضاء للمجالس البلدية السابقة فقد افتقر العديد ممن تنافسوا على المقاعد الشاغرة للخبرة في العمل العام والمعرفة اللازمة بأعمال المجالس التي سعوا للوصول إلى عضويتها. في غالبية المناطق غابت البرامج والقضايا عن طروحات المرشحين واعتمد غالبيتهم على ثقل عشائرهم وانتماءاتهم، إضافة إلى المواصفات والمزايا التي يتمتع بها، حيث أصبحت العوامل الأهم في تحديد إمكانية نجاح أو اخفاق المرشح.

مشاركة أقل من ثلث من يملكون حق الاقتراع في عملية التصويت لهذا العام لها ما يبررها. فالأحزاب غائبة عن الانتخابات، والمرشح الجدي لا يحتاج لأكثر من مباركة وإجماع العشيرة، وغالبية المواطنين لا يرون في الأفق ما يدلل على إمكانية تغيير هذا الواقع.

في الانتخابات البلدية حجزت العشائر الأكثر عددا غالبية المقاعد لأبنائها، وانسحبت العائلات الأقل عددا والأفراد من العملية على اعتبار أن نتائجها محسومة سلفا لحساب المرشحين المدعومين من عائلاتهم أو الاكثر مالا ونفوذا بصرف النظر عن القدرة والاستعداد والكفاءة.

العملية الانتخابية التي تمكّنا من تحسين شروط إجرائها شكلا، ما تزال بعيدة في مضمونها عن الفلسفة والأهداف التي وجدت من أجلها، والمتمثلة في التعبير عن الإرادة العامة للشعب. الكثير ممن لهم حق الانتخاب لا يعرفون به والغالبية لا تمارس هذا الحق أو لا تمارسه بحرية.

الناخب العربي لا يعرف فضائل الديمقراطية بل تجري إخافته منها ومن آثارها باعتبار أنها قد تقود الى المجهول. وفي المجتمعات التي تمارس بعضا من أشكال الانتخاب يجري التلاعب بإرادة الناخب تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب لتصبح الديمقراطية المشوهة وسيلة لإعادة إنتاج الواقع. الفقر والجهل والعوز تضع الناخب تحت رحمة الحيتان الذين يتسللون للسلطة من خلال صناديق الاقتراع ليحافظوا على ثرواتهم وعطاءاتهم ومصالحهم، فيستميلوا الناخبين في كل انتخابات، من خلال الإنفاق بسخاء على حملات باذخة تشعر المواطن بمدى قدرتهم وثرواتهم ونفوذهم.

الإقبال الواسع لمواطنين تنقصهم الخبرة والمؤهلات على الترشح لمواقع لا يملكون الخبرة لإشغالها تعبير عن إحباط وغضب من تكرار فوز بعض الأثرياء والمتنفذين ممن ترشحوا وفازوا واستمروا في الاستحواذ على حقوق الدوائر التي نجحوا فيها واستخدام مواقعهم لتعزيز مصالح عائلاتهم ونفوذها. الكثير من النساء والرجال المترشحين يعلمون أن فرصهم في النجاح ضئيلة جدا لكنهم يطمحون أن يحالفهم الحظ ولو مرة واحدة فيصبحوا مثل الذين أصبحوا نجوما في فضاء العمل العام دون ان يمتلكوا أدنى المؤهلات لذلك.