ارتفاع حوالات المغتربين 18 مليون دينار

الاصلاح نيوز-

تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من هذا العام بمقدار 25.0 مليون دولار (17.7 مليون دينار) أو ما نسبته 1.4 % ليبلغ حوالي 1.8 مليار دولار ( 1.3 مليار دينار) مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2016.

وتعتبر حوالات العاملين في الخارج أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالي.

يشار الى أن التقديرات لعدد المغتربين الأردنيين تبلغ نحو مليون موزعين على حوالي 70 دولة. حيث تظهر وأظهرت البيانات أن 79.5 % من المغتربين الأردنيين متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و4.3 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.

وحوالات المغتربين تشكل ما نسبته 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد مصدرا للعملات الأجنبية التي تدعم مؤشر الاحتياطي الأجنبي وتعزز الثقة بالدينار الأردني إلى جانب رفع الطلب المحلي بشكل عام ونمو ودائع البنوك.

وبحسب احصائيات دولية، فإن العديد من الدول غير النفطية تشكل حوالات المغتربين فيها مصدرا مهما حيث تشير إلى أن تحويلات العاملين اللبنانيين تبلغ حوالي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان وتبلغ سنويا معدل 7 مليارات دولار ويبلغ عدد المغتربين اللبنانيين نحو 9 ملايين مغترب؛ أي ضعف عدد السكان الأصليين، في حين تبلغ تحويلات المغتربين المصريين سنويا نحو 18 مليار دولار وعدد المصريين المغتربين في الخارج حوالي 8 ملايين مصري يوجد نحو

70 % منهم في دول الخليج العربي.