الحكومة تدين هجوم برشلونة الإرهابي

الاصلاح نيوز-

أدانت الحكومة الأردنيّة بشدّة الحادث الإرهابي الذي وقع وسط مدينة برشلونة الإسبانيّة مساء امس الخميس وراح ضحيّته (13) قتيلاً وأصيب العشرات.

وأكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمّد المومني، أن سفارة المملكة الأردنيّة الهاشميّة لدى مملكة إسبانيا تتابع تفاصيل الحادث الإرهابي، للتحقق من جنسيات الضحايا.

وشدّد المومني على أنّ هذا الحادث الجبان يعبّر عن حجم بشاعة الإرهاب ومقترفيه، مجدّداً موقف الأردن الثابت تجاه الجرائم غير الإنسانيّة التي يقترفها الإرهابيّون بحقّ الأبرياء والآمنين، وضرورة تضافر الجهود الدوليّة من أجل محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله.

وقدّم المومني تعازي الحكومة الأردنيّة إلى الشعب الإسباني والحكومة الإسبانيّة وذوي الضحايا، معرباً عن تمنّياته بالشفاء العاجل لمصابي الحادث الإرهابي.( بترا )