اجتماع أردني مصري فلسطيني يسبق قدوم مبعوث ترامب للمنطقة

الاصلاح نيوز-

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يوم السبت المقبل في القاهرة، مشيرا إلى ان الاجتماع ياتي “في إطار آلية التنسيق الثلاثية المعنية بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، خلال تصريح نشر عبر صفحة الوزارة على فيسبوك، أن الاجتماع هو الثاني لآلية التنسيق، حيث عقد الاجتماع الأول في عمان في 14 مايو الماضي، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو التشاور بين الدول الثلاث من أجل بحث سبل دعم القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف وتبادل الرؤى قبيل انعقاد اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن انعقاد الاجتماع يأتي على ضوء حرص الدول الثلاث، باعتبارها الدول الرئيسية المنخرطة إقليمياً في تنسيق جهود دعم القضية الفلسطينية، على تقييم الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية في أعقاب التصعيد الأخير في القدس وعدد من المدن الفلسطينية، والاطلاع على آخر المستجدات السياسية والأمنية، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما بينها قبيل زيارة الوفد الأمريكي إلى المنطقة، والذي يضم كلاً من المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية.