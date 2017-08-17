توقع قبول نحو 31 ألف طالب في الجامعات الرسمية

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحديد عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الأردنية الرسمية بنحو 30941 طالباً في حين نسبت هيئة الاعتمادبـ 30761.

ووفقا لبيان صحفي صدر اليوم الخميس عن المجلس فقد جاء هذا القرار مراعاة لمصلحة الطلبة وتحديداً الذين حققوا معدلات مرتفعة في الدورة الصيفية الحالية وحتى يستطيع هؤلاء الطلبة تحقيق ما يمكن من رغباتهم في إكمال مسيرتهم التعليمية وأن لا تشكل أسس القبول عثرة في طريقهم.

وقرر المجلس زيادة عدد مقاعد التخصصات الطبية والصحية طب، طب أسنان، صيدلة، دكتوراه صيدلة بحيث يصبح عدد المقاعد المخصصة لكل تخصص 77 مقعداً وذلك كون هذه التخصصات تشهد إقبالاً مجتمعياً ومصنفة بأنها مطلوبة في سوق العمل.

ومنح المجلس الجامعات القبول على البرنامج الموازي في التخصصات المشار إليها، بحسب قدراتها وطاقتها الاستيعابية على أن تبدأ الجامعات بتوفيق أوضاعها حسب النسبة المقررة للبرنامج الموازي تدريجياً اعتباراً من العام الجامعي 2018/ 2019.

ووافق المجلس على طلب الجامعة الأردنية تعديل مسمى مركز الحاسوب ليصبح مركز تكنولوجيا المعلومات في الجامعة والموافقة على طلب الجامعة الأردنية إنشاء مركز تكنولوجيا النانو في الجامعة الأردنية شريطة التعاون مع المراكز المماثلة محلياً وعالمياً .

كما وافق المجلس على طلب جامعة العلوم الاسلامية العالمية إلغاء تجميد برنامج الماجستير في تخصص المناهج وأساليب التدريس اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/ 2018 .

ووافق المجلس على طلب جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تجميد برنامج الماجستير في تخصص ادارة الأعمال الدولية Global MBA بالتعاون مع جامعة لانكستر البريطانية اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/ 2018، شريطة ألاّ يتأثر الطلبة الذين على مقاعد الدراسة.

كما وافق المجلس على طلب جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية استحداث برنامج الماجستير في علوم التأهيل السريري، وتوطينه في كلية العلوم الطبية التطبيقية/ قسم علوم التأهيل وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017/ 2018، شريطة عدم قبول أي طلبة في التخصص الا بعد تحقيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

ووافق المجلس على انشاء معهد موسيقات القوات المسلحة كبديل عن مدرسة موسيقيات القوات المسلحة ليمنح الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم الشامل) في تخصصي التربية والعلوم الموسيقية شريطة تحقيق معايير الاعتمادين العام والخاص وأن يخضع المعهد للإشراف الأكاديمي والفني والتربوي من قبل جامعة البلقاء التطبيقية وأن يكون الطلبة الملتحقين في المعهد من افراد القوات المسلحة الناجحين في الثانوية العامة الذين تم اختيارهم لمهنة الموسيقى وأن يخضع الطلبة الى امتحان الشامل الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق المجلس على طلب جامعة البلقاء التطبيقية إنشاء المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وذلك بالتعاون مع الوكالة الكورية لمجتمع المعلومات .

كما وافق على طلب جامعة البلقاء التطبيقية استحداث القسمين التاليين في مركز الجامعة والكليات التابعة لها (قسم العلوم الاساسية/ الانسانية وقسم العلوم الاساسية/ العلمية .

ووافق المجلس على استحداث قسم العلوم الهندسية المساندة بدلاً من شعبة العلوم الهندسية الأساسية في الجامعة الهاشمية وعلى الطلب المقدم من جامعة البلقاء التطبيقية تجميد تخصص الفنون التطبيقية/ خزف لمرحلة البكالوريوس في كلية اربد الجامعية وعدم ادراجه في قوائم القبول الموحد للعام الجامعي 2017/ 2018 اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني.

وقرر المجلس الموافقة على قوائم تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة والتخصصات المناظرة في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2017/ 2018ومخاطبة الجامعات الأردنية بأن لا تقل نسبة التداخل في خطة الدبلوم وخطة البكالوريوس للطلبة المنوي قبولهم تجسيراً عن 35بالمائة في المواد التخصصية.

وبناء على كتاب الاستاذ الدكتور رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية والمتضمن طلب الموافقة على إضافة مادة الى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية فقد تم التنسيب الى مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية لاستكمال الإجراءات التشريعية وإصداره حسب الأصول.

كما تم التنسيب الى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل احكام المادة (8/د) من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لاستكمال الإجراءات التشريعية وإصداره حسب الأصول.

إلى ذلك قرر المجلس التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتورة منار فياض رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية لمدة (4) سنوات.(بترا)