قتلى وجرحى في “هجوم إرهابي” وسط برشلونة

الاصلاح نيوز-

أسفرت عملية دهس وسط مدينة برشلونة، شمالي إسبانيا، إلى سقوط العشرات من الضحايا، حسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وتضاربت الأنباء حول أعداد الضحايا حادثة الدهس التي جرت في شارع “لاس رامبلاس” السياحي وسط برشلونة.

إذ تحدثت وسائل إعلام محلية، وبينها قناة “تي في 3” المحلية وإذاعة “كادينا سر”، عن سقوط 13 قتيلأ على الأقل و20 جريحًا، في عملية الدهس، فيما أكدت الشرطة الإسبانية سقوط قتيل واحد، و32 جريحًا، بينهم 10 بـ”حالة الخطر”.

من جهته، قال يواخيم فورن، وزير داخلية إقليم كتالونيا (ذاتي الحكم)، التي تقع ضمنه برشلونة، في مؤتمر صحفي: “للأسف، عدد الضحايا مرشح للارتفاع”.

الشرطة الاقليمية تعلن اعتقال شخص اثر اعتداء برشلونة

اعلنت شرطة كاتالونيا الاقليمية في شمال شرق اسبانيا اعتقال شخص في اعقاب دهس شاحنة صغيرة حشدا في جادة تشهد كثافة سياحية كبرى في برشلونة الخميس.

واعلنت الشرطة على موقع تويتر “اوقفنا رجلا ونتعامل مع هذه القضية بوصفها اعتداء ارهابيا”، نافية “اختباء أي شخص في حانة في وسط برشلونة” على ما أفاد مصدر في الشرطة سابقا.

وذكرت شرطة كاتالونيا على تويتر ان عشرة جرحى هم في وضع حرج.

واعلنت شرطة برشلونة، ثاني اكبر المدن الاسبانية، ان حادث الدهس الذي وقع في جادة لاس رامبلاس هو “هجوم ارهابي”، وقال مصدر في الشرطة ان احد المشتبه بهم فر من المكان “ويختبئ في حانة”.

وكان مصدر امني في برشلونة افاد وكالة فرانس برس في وقت سابق ان شخصين قتلا في الاعتداء كما اصيب نحو 20 اخرين.

وتعد جادة لاس رامبلاس احد اكثر شوارع المدينة ازدحاما، إذ تمتلئ دوما بالسياح وفناني الشوارع حتى منتصف الليل.

وقالت الشرطة في بيان “حادث صدم كبير في لاس رامبلاس في برشلونة نفذه شخص يقود حافلة. سقوط العديد من الجرحى”.

وفرضت الشرطة طوقا امنيا حول المنطقة التي وصلت اليها العديد من سيارات الشرطة والاسعاف، بحسب مراسل فرانس برس.

وقالت شرطة كاتولونيا على تويتر “لا تقتربوا من المنطقة” التي شهدت الحادث.

وقال شاهد العيان عامر انور لتلفزيون سكاي نيوز انه كان يسير في جادة لاس رامبلاس التي كانت تكتظ بالسياح، عند وقوع الهجوم.

وقال “فجأة، سمعت صوت اصطدام، وبدأ كل من في الشارع بالركض والصراخ. وشاهدت إمرأة بجانبي تنادي على أولادها بصوت مرتفع”.

واضاف ان “الشرطة وصلت الى المكان بسرعة كبيرة، وانتشر ضباط شرطة يحملون البنادق والهراوات في كل مكان”.

استخدمت المركبات في عدة حوادث ارهابية في اوروبا أخيرا، من بينها مجزرة جهادية قتل فيها 86 شخصا في مدينة نيس الفرنسية.

واسبانيا بعيدة إلى حد كبير عن هكذا حوادث عنف متشدد كالتي ضربت فرنسا، وبلجيكا، والمانيا خلال الأشهر الاخيرة.

لكن اسبانيا تعرضت لأكثر هجوم جهادي دموية في اوروبا وذلك في اذار/مارس 2004، إذ اسفر هجوم بالقنابل المليئة بالشظايا في اربع قطارات مدريد عن مقتل 191 شخصا في هجوم تبناه متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

وقال ايثان سبايبي مدير احدى الجمعيات الخيرية الذي كان يقضي اجازة في المدينة، انه احتمى في كنيسة مجاورة مع العديدين بعد حادث الصدم الخميس.

واضاف “فجأة حدثت حالة من الفوضى الحقيقية ..وبدأ الناس بالركض والصراخ”.

وتابع “يبدو أن الكثير من الناس لجأوا الى المتاجر والمقاهي المحلية”.

وكان تنظيم داعش اعلن مسؤوليته عن هجوم نيس وغيره من الهجمات من بينها اعتداء باريس في 2015.

وفي تموز/يوليو 2015، فتح مهاجم مقنع النيران خارج فندق في وسط مدينة برشلونة قرب جادة لاس رامبلاس.

وقتل شخص بالرصاص فيما اصيب آخر فيما كانا يحاولان الهرب من نيران المهاجم، الذي لاذ بالفرار. ولم يتبين الدافع وراء الهجوم.

وبدت اسبانيا كهدف محتمل للمتطرفين، إذ ذكرتها مواقع متطرفة لاسباب تاريخية، حيث كانت معظم اراضيها تحت الحكم الاسلامي قبل مئات السنين.

وبشكل عام، تبقى السلطات الاسبانية، ثالث اكبر بلدان العالم جذبا للسياحة، متكتمة بخصوص التهديدات الارهابية. الا انها تعلن اعتقال اي جهاديين مشتبه بهم لاسباب من بينها الدعاية والتجنيد لجماعات متطرفة و”تمجيد الارهاب”.

وبحسب وزارة الداخلية، تم توقيف أكثر من 180 “ارهابيا جهاديا” منذ حزيران/يونيو 2015 حين رفعت اسبانيا مستوى الانذار لأربعة من أصل خمسة في عملياتها الداخلية والخارجية.(ا ف ب)