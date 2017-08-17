مستقلة الانتخاب: جاري إعادة تحميل النتائج على الموقع إثر خلل فني

الاصلاح نيوز-

أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الهيئة بدأت منذ ساعات بإعادة تحميل نتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات على موقعها الالكتروني أولا بأول إثر خلل فني تعرض له موقعها الالكتروني نتيجة كثافة الدخول عليه، مؤكدا أن الهيئة ستنشر لاحقا وبكل شفافية تفاصيل هذا الخلل.

وناشد المومني المواطنين والمتابعين التريث لحاجة الهيئة لبعض الوقت لإنجاز عملية التحميل تقنيا، مرجحا أنه يستغرق ساعات.

وأكد ان النتائج وفق المحاضر الرسمية الورقية ما زالت سارية المفعول وهي الأساس، وان النتائج النهائية لا تعتبر كذلك الا عند نشرها في الجريدة الرسمية والتي يتاح بعدها الطعون في نتائج الانتخابات وفق الأصول في المحاكم المختصة.

ومن جهته مدير مركز الحياة ‘راصد’ عامر بني عامر قال إن المركز قام بالتواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب التي أبلغتهم بأن الهيئة تجري تدقيقا للنتائج وتعيد تحميلها على موقعها الالكتروني اثر خلل فني وقع بسبب الضغط على الموقع.

واضاف ان راصد لا يشكك في شفافية الهيئة ونزاهتها وانما عليها ان تقدم معلومات دقيقة في النتائج، مشيرا الى انها قدمت دورا كبيرا خلال الايام الماضية، ولا يعيبها وجود اخطاء بسيطة خلال جمع بعض نتائج المجالس المحلية.

وأكد ان معلومات لدى راصد تشير الى وقوع بعض الاخطاء خلال جمع نتائج بعض المجالس المحلية الامر الذي تسبب بظهور 3 حالات نتائج مختلفة على الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، مشيرا الى ان هذا قد يكون السبب وراء اعادة تحميل النتائج النهائية.