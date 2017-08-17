الامن يتتبع مطلقي النار في الانتخابات منهم سيدة في معان

الاصلاح نيوز-

بدأت الأجهزة الامنية بمتابعة فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها اشخاص يقومون بإطلاق الاعيرة النارية في الهواء احتفالا بفوز اقربائهم في الانتخابات، منها مقطع يظهر سيدة تقوم بإطلاق النار في محافظة معان.

وقال مصدر أمني ان الاجهزة الامنية وفور ورود أكثر من شكوى في عدة مناطق بقيام اشخاص بإطلاق النار، قامت بمتابعة هؤلاء الاشخاص ميدانيا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف ان ادارة الجرائم الالكترونية باشرت بالبحث والمتابعة لإلقاء القبض على هؤلاء الاشخاص.

واكد المصدر انه سيتم متابعة جميع هؤلاء الاشخاص لإلقاء القبض عليهم، ولن تتهاون مديرية الامن العام في اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم سواء انتشرت لهم فيديوهات او لم تنتشر.