“البريد” يبيع كوبونات الهدي والأضاحي للحجاج بـ85 دينارا

الاصلاح نيوز-

أعلن البريد الاردني عن استمرار مكاتب البريد ببيع كوبونات (سندات) الهدي والاضاحي لحجاج بيت الله الحرام لتوفير الجهد والوقت عليهم. وقال الناطق الرسمي باسم البريد الاردني زهير العزة، ان مكاتب البريد في مراكز المحافظات تستقبل الحجاج الراغبين بشراء كوبونات الهدي و الاضاحي وفق الاتفاقية التي وقعت مع البنك الاسلامي للتنمية المفوض ببيع الاضاحي في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذه الخدمة تمكن الحجاج الاردنيين من الحصول على كوبون خاص بأضحية الحج والهدي مقابل 85 دينارا، وحسب السعر المحدد من الجانب السعودي ودون أي تكلفة اضافية يتحملها الحاج الاردني، ما يؤدي الى تسهيل مناسك الحج، وتمكن من الحصول على اضحية مطابقة للشريعة الاسلامية، من حيث مواصفاتها الصحية وخلوها من الامراض، اضافة الى الاوزان الخاصة بالأضحية التي تتطلبها الشروط الشرعية للأضحية.

وأشار إلى دعم وزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية لجهود البريد الاردني في هذا المجال خدمة للحجاج ، حيث قامت وزارة الاوقاف بتوفير اماكن لبيع “السندات” او الكوبونات في واحة معان وفي المراكز الحدودية. -(بترا)