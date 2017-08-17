ريال مدريد يجدد فوزه على برشلونة ويتوج بلقب “السوبر”

الاصلاح نيوز-

جدد فريق ريال مدريد فوزه على غريمه برشلونة في مباراة الإياب لكأس السوبر الإسباني، ليتوج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت فجر الخميس على ملعبه سينتياغو برينابيو، ليؤكد فوزه ذهابا في معقل النادي الكاتالوني “كامب نو” 3-1.

وافتتح الريال الذي غاب عنه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الحرمان، التسجيل مبكرا، بعدما سدد أسينسيو كرة بعيدة المدى سكنت شباك برشلونة في الدقيقة الرابعة.

وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 39، بعد متابعته لكرة عرضية من مارسيلو في الشباك.