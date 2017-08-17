نتائج متميزة لعملية زراعة مفصل الكتف بالخدمات الطبية

الاصلاح نيوز-

حقق اختصاص جراحة أورام وترميم العظام في الخدمات الطبية الملكية، نتائج متميزة لعملية زراعة مفصل لمريضة كانت تعاني من آلام مزمنة في الكتف مع محدودية حركة شديدة.

وقال رئيس اختصاص جراحة أورام العظام المقدم الطبيب غيث أبو نوار في تصريح صحفي امس، بأن هذه العملية أجريت مؤخراً لمريضة كانت لا تقوى على تحريك مفصل الكتف نهائياً نتيجة ورم في العضد ومفصل الكتف وعضلاته اللافة، مبينا أن هذه العملية تجرى لأول مرة في الأردن، حيث قامت الخدمات الطبية بإحضار مفصل خاص لهذه الحالة من بريطانيا.

وأشار إلى أن المفصل الذي تم تركيبه يمتاز باستغلال وظيفة إحدى عضلات الكتف ليقوم بوظائف أربعة أخرى، ما يعطي المريض مدى حركة أفضل بالإضافة الى إنهاء معاناته من الألم.

وبين أن مثل هذه المفاصل تستخدم أيضاً في عمليات ترميم الكتف بعد عمليات تبديل المفصل الأولية وفي حالات الكسور وإلتهابات المفاصل بعد السيطرة على الإلتهاب، والتغيرات التنكسية المفصلية الناتجة عن تهيج عضلات الكتف. – (بترا)