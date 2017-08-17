الشياب يوعز بالإسراع في صيانة مبنى الأمراض الطفيلية والمشتركة

الاصلاح نيوز-

أوعز وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، إلى الجهات المعنية في الوزارة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة مبنى قسم الأمراض الطفيلية والمشتركة الكائن في جبل الحسين.

جاء ذلك خلال زيارة المتابعة التي قام بها أمس، إلى المبنى للوقوف على واقع الحال فيه والإجراءات التي تم اتخاذها حيال بعض الملاحظات التي ابديت في الزيارة السابقة.

وجال الشياب في المبنى الذي يضم مختبر الدم ووحدات التقييم الوبائي والبلهارسيا ومختبر الحشرات ووحدة العمليات المختصة بمتابعة جميع الأعمال الميدانية في انحاء المملكة، مؤكدا أهمية القسم ووحداته في الوقاية من هذه الأمراض وعلاجها، وضرورة دعمه بجميع احتياجاته للنهوض بمستوى ادائه.

من جهته، عرض رئيس القسم الدكتور بسام الشدفان، مهام القسم وواجباته في الوقاية من الأمراض الطفيلية والمشتركة وعلاجها، مشيرا إلى دور وحدة المتابعة في متابعة القادمين إلى المملكة من دول موبوءة بالأمراض الطفيلية والمشتركة وعلاج الحالات المكتشفة، فضلا عن متابعة الأردنيين الذين يغادرون المملكة إلى دول موبوءة وتوجيه النصح والارشاد في جميع الحالات وكذلك العلاج.

وبين أن حالات الملاريا والبلهارسيا التي تظهر هي لوافدين إلى المملكة، مبينا أن المرض لا يعتبر من الأمراض المتوطنة في المملكة، وبين مدير إدارة الخدمات المهندس راتب مغنم، أن الوزارة بصدد طرح وثائق العطاء الخاص بإجراء الصيانة الشاملة لمبنى الملاريا. – (بترا)