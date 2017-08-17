“الإسلاميون” يعودون لـ”الأمانة” بـ5 مقاعد

الاصلاح نيوز–

فيما عاد الإسلاميون إلى مجلس أمانة عمان الكبرى بعد عشرة أعوام على القطيعة منذ العام 2007، غير أنهم خسروا أبرز معقلين تاريخيين لهم وهما منطقتا بسمان والنصر.

وشهدت انتخابات “الأمانة” فوز أعضاء سابقين في مناطق يطغى عليها الطابع العشائري.

وحصد التحالف الوطني للإصلاح المدعوم من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي خمسة مقاعد في المجلس عن مناطق “رأس العين” و”المدينة” و”بدر” و”زهران” و”مرج الحمام”.

وحصد عمار الداود أعلى الأصوات عن منطقة بسمان، حيث نال 7017 صوتا، فيما حصلت رانيا الكوز المترشحة عن منطقة اليرموك على أعلى الأصوات بين الإناث بـ2802 صوت.

ودخل 12 عضوا جديدا، فيما عاد من المجلس السابق عشرة أعضاء، كما احتفظت عضوات “الكوتا النسائية” السابقات بمقاعدهن عدا واحدة، وعددهن ست، فيما ساهم الإسلاميون برفع درجة سخونتها في المناطق التي ترشحوا فيها.

ويبلغ عدد مجلس الأمانة الجديد 38 عضوا، منهم 22 منتخبون، وممثلون 22 منطقة، و6 نساء على الكوتا (الأعلى بنسبة التصويت على مستوى المناطق)، فضلا عن تسعة معينين من بينهم منصب الأمين بقرار صادر عن مجلس الوزراء.

وينتخب الأعضاء من بينهم منصب نائب الأمين، والذي يذهب عادة إلى أحد الأعضاء المنتخبين من دون المعينين.

ويتصدر عدد من القضايا أجندة مجلس الأمانة المقبل من أبرزها قانون الأمانة الخاص، ونظام الأبنية، وتخفيض المديونية، واستكمال مشروع الباص السريع، والنقل العام، وقانون رخص المهن، وغيرها من القضايا ذات المساس المباشر بحياة المواطنين.

وتقدم الأمانة أكثر من 100 خدمة للمواطنين على امتداد رقعتها البالغة نحو 1800 كيلو متر مربع، فيما تلامس موازنتها زهاء 400 مليون دينار.

إلى ذلك، رجح مصدر مطلع أن يصار إلى تعيين أمين عمان الأسبوع المقبل، على أن يجتمع في جلسته الأولى نهاية الأسبوع ذاته.

وبانتخاب مجلس الأمانة أول من أمس، ستكون مهام رئيس لجنة أمانة عمان ومجلسها السابق قد انتهت.